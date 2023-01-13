外資買超306.72億 買超台積電49,026張最多

台股今（13）日收在14,824.13點，上漲92.49點，三大法人合計買超349.58億元，尤以外資買超306.72億元最多，統計外資單日買超前十大個股中，晶圓代工雙雄、航空雙雄都進榜，台積電（2330）重登500元，高居外資買超個股冠軍，獲外資買超49,026張。

台股今日早盤以14,923.05點開出，一度拉升至14,962.31點，台積電跳空大漲，以500元收盤，漲幅2.77%，上漲13.5元，大立光（3008）則是重挫7.17%，收在2,005元，下跌155元，手機相關供應鏈齊跌，聯發科（2454）跌幅2.93%，穩懋（3105）下挫7.08%，收在170.5元。

台股大盤漲幅0.63%，收在14,824.13點，本周上漲450.79點，周漲幅3.14%，周線連二紅，今年開紅盤以來，大盤指數上漲686.44點，漲幅4.85%；三大法人今日買超349.58億元，其中，外資買超306.72億元，投信買超14.65億元，自營商買超（合計）28.21億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是台積電、新光金（2888）、元大滬深300正2（00637L）、華航（2610）、元大台灣50（0050）、長榮航（2618）、中鋼（2002）、聯電（2303）、臺企銀（2834）、台新金（2887）等，晶圓代工，航空股都上榜，金融股則有3檔。

台積電居外資買超冠軍，其次是買超新光金16,928張，另外，聯電也獲外資買超7,025張，航空雙雄部分，外資買超華航13,927張，買超長榮航10,003張。