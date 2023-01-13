台股虎年封關倒數該抱股過年？ 法人提兩風險考量

台股今（13）日收14,824.13點，上漲92.49點，距虎年封關僅剩兩個交易日，到底該不該抱股過年？法人認為今年的年假長，休假期間的不確定變數仍相當高，考量風險下，操作上應保守因應，但是，對年後的看法並不悲觀。

統一投顧董事長黎方國表示，台股封關站上萬五的可能高，但是要關注的是過年休假長達10天，從1月17日封關到1月30日開紅盤，國際股市並沒有放假，且過年期間，正好是美股公布財報的時期，目前市場對美股財報數字相對保守，認為恐怕不會太好，這是一個相當大的不確定因素。

另外，長假效應也是重大的變數，無法預測過年期間會發生什麼事？且在放假期間，即使有重大的變故出現，也無法即時反應，因此，長假效應也是重要的不確定因素。

黎方國說，考量風險，雖然對台股年後的看法不悲觀，但暫時仍保守因應比較好，封關前逢高可先獲利調節，保留3成左右持股過年，等開紅盤後再來布局也不晚。

黎方國強調，台股下周二封關，由於美股下周一休市，因此封關日少了美股的連動因素，有機會上漲封關；年後也不看淡，主要是因為通膨下降，且美國Fed的升息力道也可望減緩，但是因為長假期間的資金成本，風險考量等，還是先保守為宜。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股封關前在題材表現下類股輪動，有機會做多，統計近15年封關日上漲機率達87%，年後上漲機率也高。

簡伯儀認為，短線台股進入超買區，呈現過熱的情況，加上量能不夠，漲多拉回的壓力大，由於過年封關期間的不確定變數多，在操作上可以中性因應，保留5成持股過年。