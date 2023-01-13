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台股上漲92.49點 三大法人買超349.58億元
台股今（13）日開高後漲幅收斂，收在14,824.13點，上漲92.49點，成交量1,819.69億元；三大法人買超349.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超306.72億元，投信買超14.65億元，自營商買超（合計）28.21億元，其中自營商（自行買賣）買超6.01億元，自營商（避險）買超22.19億元。
台積電（2330）公布第四季毛利率為62.2%，超出預期，且明年第一季毛利率維持在53%以上，今跳空大漲，收在500元，漲幅2.77%。大立光（3008）昨釋出對手機悲觀看法，股價大跌逾7%，手機相關供應鏈齊跌，聯發科（2454）跌幅近3%，穩懋（3105）下挫7%。傳產中台泥（1101）表現強勁，漲幅逾2%，台化（1326）漲幅逾1%，大盤指數收在14,824.13點，漲幅0.63%。
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