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台積電回神領漲 台股漲92點周K線順利收紅

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股在台積電回神、半導體族群令漲之下，周K線順利收紅。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台股在台積電回神、半導體族群令漲之下，周K線順利收紅。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台股今（13）日受到美股勁揚激勵，加權指數開高，盤中雖然出現漲勢收斂，但仍力守在平盤之上，並守住5日線，在台積電（2330）回神、半導體族群令漲之下，周K線順利收紅。加權指數終場上漲92.49點，收14,824.13點，成交量1,819.69億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台積電在本次法說會中表示今年表現將先蹲後跳，為市場打下強心針，帶動今日股價走揚，不過美股財報即將陸續公布，雖然中長線來看，整體市場表現仍然樂觀，但仍建議投資人近期謹慎操作，持股水位維持在五至六成為佳。

台積電今日表現突出，開盤上漲20元，不過盤中漲勢小幅收斂，終場上漲13.5，守住500元大關，年線得而復失；鴻海（2317）盤中持續在平盤之上小漲表現，終場拉回，以平盤作收；聯發科（2454）表現相對疲弱，股價失守5日線，終場跌幅近3%作收。

高價股今日表現不振，股王大立光（3008）賣壓沉重，終場下跌155元，跌幅落在7%以上，股后信驊（5274），譜瑞-KY（4966），旭隼（6409）等股也表現不佳，終場收跌1～2%，惟力旺（3529），矽力-KY（6415）穩守在平盤之上，終場漲幅分別來3%與1%。

上市半導體族群中，光罩漲勢較強勁，終場收漲近3%，股價站穩在短期均線之上，此外還有統懋（2434），偉詮電（2436），台勝科（3532）等股，收漲在1%以上。櫃買市場半導體族群中，德微（3675）強勢拉出半根漲停板，盤中最高價來到近月高點191元，均華（6640），環球晶（6488），精拓科（4951）等股則收漲1～2%。

台積電 台股

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