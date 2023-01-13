台股早盤大漲逾200點 台積電漲逾20元站上500元大關

台股今（13）日開盤上漲191.41點，開14,923.05點，早盤漲逾200點，一度至14,962.31點，台積電開盤上漲20.5元，開507元。

倫元投顧指出，電子股成交比重連兩日落在六成以下，說明內資買盤開始縮手，關鍵在農曆年假因素。經驗上丙種結帳賣壓會在這兩日達到高峰，而大內高手此時不會有太大動作，盤面轉由中實戶主導，短線投機力則以銅價大漲為基礎，推動鋼鐵、電纜等原物料族群轉強，由於加權指數已來到15,000點反壓附近，封關前的台股少了大內資的加持，將走向類股輪動的震盪結構。

雖然電子人氣不夠熱，但仍有部分中小型股有點火動作，如MOSFET、二極體、半導體設備等，不過，近日電子股常常出現一日行情，因此，除非個股的產業面出現「庫存調整近尾聲」，否則跟著盤面搶短，未必能佔到好處。

倫元投顧表示，此波上漲的階段主流在驅動IC、PA兩大產業，雖然這兩日進入休息，但因為產業最壞狀況即將過去，因此縱有拉回也是低進良機，但去年底強勢漲多的內資股，則要宜提防內資賣壓出籠；農曆年前操作策略為：不買滿、法人股為主。

周四（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲216.96點、漲幅0.6%，那斯達克指數上漲0.6%，標準500指數上漲0.3%，費半指數上漲1.2%。

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合市場預期，而核心 CPI 年增 5.7%，低於 11 月的 6%，符合市場預期，創 2021 年 12 月以來新低，強化市場對聯準會進一步放慢升息步調的預期。

三大法人周四集中市場合計買超24.65億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超19.8萬元，投信買超17.5億元，自營商(自行買賣)買超1.2億元，自營商(避險)買超5.8億元。

統一期貨說，外資現貨買超0億，期貨部分增加705口，淨多單5,705口，十大特定法人賣出462口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000之間，P/C Ratio降至1.01，整體籌碼中性看待。