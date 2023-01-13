1/13【早晨財經速解讀】台積電Q4毛利率六成 ADR大漲6% 台股封關前上萬五？台積電股價能重返500元？

美國股市周四（12日）收高，那指連續第五個交易日收漲，因美國去年12月通膨一如預期出現降溫跡象，強化了市場對聯準會（Fed）進一步放慢升息步調的預期。

道瓊工業指數上漲216.96點，漲幅0.64%，至34,189.97點；標普500指數上揚13.55點，漲幅0.34%，收在3,983.16點；那斯達克綜合指數揚升69.43點，漲幅0.64%，報11,001.11點；費城半導體指數漲34.29點，漲幅1.2%，收至2,789.65點。

台積電周四法說會釋出中性偏多訊息，在昨晚美股開盤後，無論美股走勢，台積電ADR都呈現穩步上揚的格局，終場收盤大漲6.4%，連五漲，收在87美元，較台北交易溢價擴大到8.9%。

美國勞工統計局數據顯示，去年12月美國消費者物價指數（CPI）較一年前增加6.5%，比11月減少0.1%，符合分析師預期。另外，不計食品及能源的核心CPI年增5.7%，同樣與市場預期相符。這帶來一些通膨如今處於持續下降軌道的希望。

與此同時，Cboe波動率指數跌破19，觸及4月以來的最低點。美國公債殖利率也下滑，美國10年期公債殖利率滑落至一個多月來低點。

數據公布後，CME FedWatch網站顯示，交易員對2月Fed僅升息1碼（0.25個百分點）的押注從先前的77%飆到91%。

微軟上漲1.2%，為標普和那指提供了最大的提振，而能源類股隨油價上漲而走高，漲幅1.9%，是標普表現最好的類股。標普500指數今年來已上漲3.7%。