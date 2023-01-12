台股本季區間盤整 瀚亞投信看好二題材

外資連續賣超台股三年，2022年調節金額達到1.3兆元，壓抑台股表現，評價面回到歷史平均區間上緣。展望2023年第1季台股，瀚亞投信對於台股並不悲觀，預期台股將呈現區間盤整，尤其看好轉單及內需復甦題材，後續三大觀察重點在於美元走勢、評價面、景氣表現。

瀚亞投信於今（12）日舉辦投資展望記者會，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，各產業對2023年景氣相對保守，經營重點在存貨控管及財務體質調整，對照大盤將呈現弱勢震盪整理，需靜待景氣落底。不過，由於通膨降溫、聯準會（Fed）升息近尾聲，外資回頭回補行情等潛在利多可期，行情可望逐季回溫。

劉博玄分析，電子族群難脫離庫存調整干擾，但以中長線來看，全球資料中心持續建置，伺服器長期需求仍佳；而泛IP族群（含ASIC）較無存貨問題，亦受惠美中科技戰的轉單效益，將是中長線看好族群。

此外，預期部分資金轉向非電族群，可關注內需題材，劉博玄看好受惠低基期及疫後消費復甦題材，如餐飲、飯店、觀光類股。或者是大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若第1季中國疫情可控，預計復甦力道強勁。

另一方面，中國20大之後，經濟趨於維穩發展，對基建及房產將帶來基本支撐；而國際基本金屬如鎳、鋁等庫存水位已極低，只要需求稍回升，帶動報價上漲，有利鋼鐵類股後市。