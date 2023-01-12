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台股下跌19.8點 三大法人買超25.29億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影

台股今（12）日開高走低，一度回測1,4700.73點，收在14,731.64點，下跌19.8點，成交量1,474.6億元；三大法人買超25.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.8萬元，投信買超18.22億元，自營商買超（合計）7.06億元，其中自營商（自行買賣）買超1.22億元，自營商（避險）買超5.84億元。

市場靜待台積電（2330）法說，台積電小漲收486.5元，聯發科（2454）續強，收715元，五連紅；大立光（3008）在法說前夕遭外資降評，股價小跌逾1%。今資金輪動至傳產類股，中鋼（2002）、台泥（1101）漲幅1~2%，分別收31.05和35.4元。觀光股表現較為強勢，美食-KY（2723）、晶華（2707）漲幅逾3%，不過航運因貨櫃三雄下跌，較為疲弱，大盤指數收在14,731.64點，跌幅0.13%。

自營商 台積電 台股

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