整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？金融股相對低點、求穩定選高股息ETF

大多數的人每月的穩定現金流資金，來到自本業的薪水，扣除當月份的花費，剩下的餘額存下來之外，還可以做投資使用。

且農曆年前，上班族都會有一筆年終獎金，包紅包或者拿來花費，也可以投資股票，例如長期存股，還能夠領取股息，留下本金也能持續創造複利。

年終獎金可以怎麼使用，有以下三種方式，可以就自身的狀況調整比例：

存股定期定額：長期投資 波動操作：賺取價差 其他使用：購物、旅行、紅包

資金配置的重要性

將資產做分配，投資到不同資產類別，藉由分散投資來達到分散風險的目的。

選進一檔「心目中」好的標的，長期存股利用定期定額購入，雖買不到最低價，但也不會買到最高價，部分資金也可以用在波段上，良好的資金配置且操作得宜，邊領股息的同時還有機會賺取價差。

以下介紹三種2023年投資人可觀察的台股標的：

（上圖底色為淺藍色四檔ETF，皆是今年才上市的新高股息ETF，發行都未滿一年，與其餘7檔高股息ETF發行滿一年的基準點比較不同。）

台股投資人愛領股息，今年高股息ETF產品可以用非常熱鬧來形容，光今年上市了4檔高股息ETF，分別是：永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918），目前總計共有11檔。

因為疫情關係，許多金融股受到產險拖累，營收表現都不好，更有許多消息指出，2023年恐連股息都配發不出。

不過投資人可以試想，疫情目前已經相對穩定許多，金融股之前價格許多檔都跌破5年甚至10年線，現在或許是相對低點，也是一個可以嘗試進場的時間點，盡早布局。

有三檔金融股獲利幾乎零衰退，分別是第一金（2892）、華南金（2880）以及兆豐金（2886）。

目前市場上有傳出，金控公司希望可以透過資本公積來配發股利，就等金管會點頭。

但用資本公積來配發股利，是有可能的，但不要高興得太早，因為有很可能會配發的應該會是股票股利，而不是現金股利。

理由很簡單，因為之前一堆金控公司，大舉的現金增資，這些增資的錢，是可以用來發放現金股利的嗎？又或者金控的子公司，明明都還需要現金或這注資，而金控卻把現金配發掉，金管會應該不太可能會允許這樣的事情發生。

半導體落底訊號出現？台積電（2330）跟聯電（2303）能夠買進了嗎？

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，美國持續扼殺中國的半導體，對於台灣絕對是最大的利多，且有消息指出中國很有可能停止對半導體的補助；他認為台積電中期的底部位置落在450-470元之間，投資人可以留意進場布局。

以下為影音內容：

近期國際股市到台股，都出現一個網上彈升的格局，市場預估今年的上半前景氣不會那麼的好，但是半導體族群卻可以多加留意。

因為最近突然有突發利多的狀況，這個利多指的就是中國可能會停止補助半導體。

利多出現之後，半導體會不會有落底的機會，許多投資人最關注的台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5437）這些IC半導體，目前為止是否可以投資？

美國非農就業人數

以非農就業人數來說，2022年12月份增加了22.3萬人，其實比市場預估要更好，但尷尬的局面就來了，因為似乎是利多消息公布的時候，又會覺得股市可能會受到利率上升的影響。

美國工資的成長率是回落的，所以就讓市場把它聯想成美國經濟還不錯，而且工資也獲的控制，那就等於經濟利多的消息，導致6號的時候美股大漲，出現狂漲的狀況。

美國新一任眾議院的院長，經過15輪的投票之後，由共和黨的麥卡錫擔任眾議院的院長，其實對台灣的影響蠻大。

美國持續追殺 中國停止半導體補助？台灣大利多

因為他是抗中保台非常友好的人士，可能會繼裴洛西之後，可能在今年會來訪問台灣，這個當然會引起兩岸之間和股市的敏感神經，這點值得後續觀察。

另外美國對於中國半導體的扼殺，還是持續在進行之中，除了麥卡錫會推出更多的抗中法案之外，現在連美國的駐日本大使，都說這段期間美國更密切個與日本、荷蘭和韓國三個國家在商談，所謂的要聯合打擊中國半導體的事情；所以接下來對中國半導體的打壓，美國恐怕還會有更多動作。

美國部分的科技業，包括說美國大的NB公司之一的戴爾，也說準備要去中化，連同在中國的分支機構，另外也預計在2024年的時候要停用中國製的晶片，所以美國的戴爾電腦還有HP等等，也都會開始停止使用中國的晶片。

中國方面，因為疫情的衝擊，中國可能會暫停半導體的大規模補助，因為與美國對抗的過程中，他也知道半導體相當重要，所以他前後有推出所謂的大基金，第一、二的大基金加總約450億美金，第三期更預估要投入美金1450億元，規模比之前大上三倍，補貼下去很可能衝擊到全球的半導體市場。

為何停止補助對台灣是利多，之前大家都在說台積電去台化，甚至還有人說台灣的技術會外流到美國等等說法，其實都是不正確的觀念。

因為在過去一段時間裡面，美國是負責最高階的IC設計、相關材料、設備，日本也是一樣，台灣做的是製造，事實上製造的毛利是相對比較低，而且製造需要的是一個比較好的管理能力（上班時間規定較嚴格），這是美國不願意做的。

其實美國在封鎖中國的科技業，其實最大受惠者會是台灣，因為更進一步往高階的研究，台灣很難研究上去，而在製造這一端，累積非常多龐大的所謂IP或是技術，但是中國如果同樣跟台灣有一樣的條件、技術、設備、人才，對方的錢和人都比台灣多，長久下來會把台灣的半導體的製造能力給取代掉。

過去若是中國瘋狂某項東西，都會早成產業的瓦解，從LED到太陽能面板都是如此；中國若是現在就停止補貼的話，對於現有的秩序不至於造成破壞，所以其實這對半導體來說是一個真正的超級大利多。

半導體怎布局？跟著台積電走得近的就吃香？

成熟製程晶圓代工

這邊指的是14奈米以上的，包括20奈米、2X奈米、4X奈米等等的這些成熟的晶圓代工，從去年下半年面臨到殺價壓力，因為整體的需求不振，再加上市場都一直覺得中國會大量投資，那假設中國沒有辦法投資，當然對成熟製程的晶圓代工來說，就變成是一個短空長多的一個狀況。

之後假設成熟型的晶圓代工有回落，到達一個適當的價位時候，是可以進場佈局的，不過短期從現在至上半年，它必須要承受到業績壓力，衰退的壓力，可能到下半年之後才會略為好轉，殺價的壓力目前還是存在的。

先進製程

但對台積電來講就不一樣了，台積電是先進製程，目前先進製程只有台積電跟三星，那三星所謂先進製程裡面，它不是個咖，所以都要看台積電的臉色。

台積電原本是要對今年上半年的先進製程還要漲價，還要看法說會上怎麼說明，但經過美國股市這波的大震盪之後，450-470元的台積電已經變成是一個中期底部的位置，在這個價位左右附近，是能夠留意台積電布局的時間點。

所以跟台積電走得非常近的IP業者也會相對應吃香，分別有兩家公司是創意（3443）和M31（6643），這兩家公司其實都跟台積電有合作一切先進的製程。

研發一片晶圓的成本是相當貴的，要開發IC產品也非常貴，如果沒有台積電的技術和協助，其實是很難的。

Risc-V架構，台灣目前最先投入或是領先布局就是晶心科（6533），它主要是跟聯發科一起互相合作，投資人也可以多留意。

另外中國停止對於半導體的補貼之後，過去受到中國殺價壓力競爭非常強的公司，接下來有機會獲得比較大的轉機的機會，對采鈺（6789）、矽力*-KY（6415）、聯詠（3034）。

結論

在美國持續封鎖中國的半導體的壓力之下，其實對台灣來說絕對是個產業的利多，因為台灣最重要的產業就是半導體產業，半導體產業一但遭受中國的壓力競爭，對台灣的影響會非常巨大，如同台灣在過去一段時間，台灣的LED產業、太陽能產業、面板產業受到中國的狙殺之後，幾乎是完全崩盤。

那也因為美國的封鎖，讓台灣半導體產業獲得了一個發展的機會。

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