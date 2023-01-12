1/12【早晨財經速解讀】美CPI將大幅低於預期?Fed頻放鴿 淡化升息步調 2022金控獲利腰斬 僅華南金 第一金成長

美國股市周三（11日）收高，標普和那指都漲逾1%，因為投資人愈來愈有信心周四將公布的上月CPI數據降溫，從而推動聯準會（Fed）更溫和的升息幅度。

道瓊工業指數上漲268.91點，漲幅0.8%，至33,973.01點；標普500指數揚升50.36點，漲幅1.3%，收在3,969.61點；那斯達克綜合指數收高189.04點，漲幅1.8%，報10,931.67點。費城半導體指數上揚34.08點，漲幅1.3%，收至2,755.36點。

美國預定周四公布去年12月CPI報告，而路透訪調的經濟學家預測，這份備受矚目的報告將顯示美國上月CPI年增率為6.5%，較11月的7.1%有所放緩。這份通膨數據將成為影響Fed決策的重要因素。

美國公債殖利率小幅下降。作為基準的美國10年期公債殖利率從周二的3.618%降至3.554%。

在標普各大類股中，房地產類股和非必需消費品類股表現最強，而微軟、亞馬遜等權值股為標普帶來了最大的提振。亞馬遜勁揚5.8%，微軟上漲3%。

在去年大幅下跌後，標普今年迄今收漲。在去年七次升息後，對於Fed可能快要放緩激進緊縮步伐的希望，在最近幾個交易日提振了市場，儘管一些決策官員的談話支持Fed保持警惕。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide說，投資人預期「如今比去年任何時候都更接近暫停升息」，這會受到市場的歡迎。

CME FedWatch網站顯示，貨幣市場參與者預期，2月Fed僅升息1碼（0.25個百分點）的機率高達75%。

本周也是美股財報季的開始，根據路孚特IBES數據，預計標普500指數成分股的整體獲利將下滑。由美國大型銀行拉開財報季的序幕，由於貨幣政策收緊導致經濟衰退的風險上升，預計銀行的上季獲利將減少。

消息人士稱，高盛周三展開裁員。而高盛股價收盤上漲2%。

Bed Bath & Beyond Inc暴漲68.6%，儘管業績慘淡，一些投資人臆測該公司可能成為潛在的收購標的。

GE HealthCare Technologies股價上漲8.3%。這家最近才從通用電氣（GE）分拆出來的公司表示，預計今年內部經營收入將較去年有所增長。

特斯拉漲逾3.7%，蘋果漲2%，Google母公司字母漲3.5%；Meta持平。