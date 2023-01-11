快訊

台南議長賄選疑雲 李文俊發回更裁、林士傑抗告駁回

台股封關搶紅包行情 法人：股市跌深反彈格局不變

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上市場樂觀等待關鍵通膨數據，美股持續震盪收紅，台積電（2330）ADR持續走高，但台積電營收低於預期，加上法說會即將展開，台股今（11）日市場觀望氣氛高，指數轉為震盪整理，成交量持續縮減，終場指數下跌51點，收在14,751點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，下周二即為農曆年前的最後交易日，目前到封關僅剩四個交易日，因此市場逐步轉為觀望，操作積極的資金也轉為且戰且走，操作心態偏短，此舉反映在盤面，當沖及隔日沖的比重提升，不少投資人賺到就走，於是強勢族群續航力相對較弱，短線獲利了結賣壓容易留下上影線，甚至部分強勢股因為隔日沖賣壓而於隔日直接開低，導致短期交易的困難度持續提高，預期在農曆年封關前格局不會大幅改變。

因此，在操作時，若漲多導致正乖離偏高時應避免追高，等待賣壓適度被釋放，並且股價止穩後再進場。

此外，近期經濟數據多優於預期，加上聯準會未因此持續釋放鷹派論，導致國際股市跌深反彈，帶動四大指數，包括加權、櫃買、金融與電子指數日KD轉為交叉向上的多頭格局外，四大指數的日RSI指標也回升至50以上的多方區，短期技術面維持強勢反彈的格局，有助於股市延續跌深反彈走勢。

從周線角度觀察，目前四大指數周KD與周RSI也逐步轉多，顯示短線的技術面轉強已逐步感染至中期多頭走勢；從月線角度觀察，目前四大指數月KD維持逐步轉多，顯示高通膨逐漸消退之際，長線有助於股價走勢，但上半年美國經濟恐衰退的疑慮持續發酵，加上美股財報的不確定因素高掛，短線指數上漲動能將趨緩，操作上建議小量資金在拉回時逢低介入。

台積電 KD 通膨

延伸閱讀

台股年後紅盤機率高 等權重指數更勝

台股下跌51.52點 三大法人買超61.94億元

證交所董座看金兔年台股 審慎但可樂觀看待

谷月涵看台股行情：市場浮額待消化 不排除再跌落萬二

相關新聞

台股封關搶紅包行情 法人：股市跌深反彈格局不變

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上市場樂觀等待關鍵通膨數據，美股持續震盪收紅，台積電（2330）ADR持續走高，但台...

台股高檔震盪 分析師：靜待台積電法說釋訊息

台股今天下跌51.52點，收在14751.44點，成交值新台幣1596.02億元。分析師指出，台股在農曆春節長假前呈現高...

台股年後紅盤機率高 等權重指數更勝

農曆年節將至，台股封關在即，根據過往10年統計，農曆年後台股開紅盤機會大，甚至年後一周、後一個月漲幅機率達七、八成。兆豐...

證交所：2023年集中市場日均量預估值2200億元

台股2022年受到各種黑天鵝、灰犀牛衝撞，集中市場成交量日均量2,400億元，落在台灣證交所規畫範圍。國際機構普遍認為今...

抱股過年？ 谷月涵：空頭未結束、不排除下探「萬1」

台股經歷2022年利空夾雜後，投資人關注可否抱股過年？2023年台股空頭何時才結束？有「台灣先生」之稱的寬量國際 (QI...

證交所董座看金兔年台股 審慎但可樂觀看待

台股將於1月17日迎來虎年封關，針對即將迎來的金兔年，證交所董事長林修銘今表示，雖然面臨國際挑戰要謹慎，但投資人仍可以持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。