台股封關搶紅包行情 法人：股市跌深反彈格局不變

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上市場樂觀等待關鍵通膨數據，美股持續震盪收紅，台積電（2330）ADR持續走高，但台積電營收低於預期，加上法說會即將展開，台股今（11）日市場觀望氣氛高，指數轉為震盪整理，成交量持續縮減，終場指數下跌51點，收在14,751點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，下周二即為農曆年前的最後交易日，目前到封關僅剩四個交易日，因此市場逐步轉為觀望，操作積極的資金也轉為且戰且走，操作心態偏短，此舉反映在盤面，當沖及隔日沖的比重提升，不少投資人賺到就走，於是強勢族群續航力相對較弱，短線獲利了結賣壓容易留下上影線，甚至部分強勢股因為隔日沖賣壓而於隔日直接開低，導致短期交易的困難度持續提高，預期在農曆年封關前格局不會大幅改變。

因此，在操作時，若漲多導致正乖離偏高時應避免追高，等待賣壓適度被釋放，並且股價止穩後再進場。

此外，近期經濟數據多優於預期，加上聯準會未因此持續釋放鷹派論，導致國際股市跌深反彈，帶動四大指數，包括加權、櫃買、金融與電子指數日KD轉為交叉向上的多頭格局外，四大指數的日RSI指標也回升至50以上的多方區，短期技術面維持強勢反彈的格局，有助於股市延續跌深反彈走勢。

從周線角度觀察，目前四大指數周KD與周RSI也逐步轉多，顯示短線的技術面轉強已逐步感染至中期多頭走勢；從月線角度觀察，目前四大指數月KD維持逐步轉多，顯示高通膨逐漸消退之際，長線有助於股價走勢，但上半年美國經濟恐衰退的疑慮持續發酵，加上美股財報的不確定因素高掛，短線指數上漲動能將趨緩，操作上建議小量資金在拉回時逢低介入。