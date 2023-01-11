台積電拉回整理 台股開高走低 傳產輪動表態

台股經過兩日走揚，今（11）日受到台積電（2330）下跌影響，大盤拉回整理，加權指數開高走低，但仍站穩在5日線之上，盤面上類股輪動快速，由傳產中的百貨貿易、鋼鐵、玻璃、航運相繼表態。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，市場觀望12日台積電法說會消息，若在法說會中對庫存調整狀況再度釋出正向資訊，降有助於股價表現，長線來看，台積電仍然值得布局；整體台股操作方面，在大哥台積電震盪的情況下，可留意耗材等台積電相關族群。

台積電今日盤中下跌2.5元左右，持續在482～488元之間起伏，跌幅落在1%以內；鴻海（2317），力積電等股也表現疲弱，不過跌幅皆落在1%以內，表現仍然有撐；聯發科（2454）表現相對較強勢，盤中最高來到707元，漲幅逼近2%。

玻璃陶瓷族群中，中釉（1809）強勢表態，盤中最高點來到近月高點13.5元，漲幅近8%，股價站穩在年線之上；鋼鐵族群中，第一銅（2009）盤中上漲4%，表現最亮眼，盤中最高價來到32.35元，站穩在月線之上，另外還有中鴻（2014），佳大（2033），東和鋼鐵（2006）等股，漲幅達1%以上。

航運族群中，由中小型航運股輪流表現，台航（2617），漢翔（2634），台船（2208）等股均上漲1%以上，其中台航盤中漲幅最多，最高價來到26.45元；貿易百貨族群中，台南-KY（5906）盤中以33.2元亮燈漲停，股價跳空站上年線，富邦媒（8454）也強勢表態，盤中漲幅達8%，股價最高來到800元大關。