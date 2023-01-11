台積電去年營收突破2兆 法人預估EPS約39元

台積電（2330）去年12月營收月減13.5%，全年首度飛越2兆元大關、達2.26兆元，創下歷史新高，法人圈看好每股稅後純益（EPS）將有約逾39元的水準，同時，目前預估第1季營收約季減10~15%。台積電之前表示2023年仍將會是成長的一年，但市場預估上半年營收因庫存調整而可能呈現季衰退。

分析師指出，台積電去年第4季營收為6,255.3億元，略低於台積電之前預估營收區間，其中，受到PC和智慧手機需求不佳，以及客戶產品延後等影響，持別是N7、N6產能利用率受到影響，公司預期至今年下半年將會回升，第4季產能利用率仍維持高檔，主要是客戶對台積電N5製程的需求持續增加，抵銷終端市場需求轉弱及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，市場預估第4季EPS約11.2元，全年約39元。

近期因智慧手機和PC需求不好，及客戶產品遞延等不利因素，N7/N6稼動率下滑，伺服器和車用目前正常，但因為大環境不佳，不排除第1季也有可能下修，目前法人圈普遍預估季減10~15%，2Q23營收也將小幅衰退，預期下半年可望回溫。

法人機構認為，晶圓代工產業位居半導體產業鏈上游，與智慧型手機、HPC運算、物聯網、車用電子、消費性電子等五大市場狀況息息相關。

客戶及半導體生產鏈在調降庫存中，去年第3季為庫存水位高點，需要幾個季度調整，預計到2023年會趨於正常水準。

此外，台積電N3及N3E設計定案量會比N5多，且N3、N3E在手機及HPC需求帶動下，2023年產能利用率將會滿載，N5為推動台積電2022年營運成長動能，N3對台積電貢獻走勢將和之前N7、N5相近，六至八季毛利率才會達到公司平均，剛開始量產時會影響公司整體毛利率2~3個百分點，N3在去年第4季量產，且2023年產能利用率滿載，預估貢獻2023年營收4~6%。