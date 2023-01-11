日月光面臨半導體產業雜音 但法人為殖利率題材按讚

日月光投控（3711）去年12月營收月減11.4%，分析師表示，雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光股價已修正，加上股利發放率一向維持在60~65%，殖利率題材帶動正面評價。

分析師指出，雖日月光投控面臨消費性晶片庫存修正壓力，EMS訂單下滑，去年12月營收下滑，在第4季合併毛利率方面，排除匯率影響，IC ATM毛利率略低於去年第1季的27.5%，EMS營業利益率和4Q21的4.4%相當，整體集團合併毛利率將會略低於第3季，預估單季每股稅後純益約3.55元，全年為14.1元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶已簽約長期服務協議至2023年，去年第4季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。

預期2023年整體市況趨緩，日月光期望2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。且持續看好車用ATM，2022年車用ATM營收達到10億美元，年成長大於50%，占公司營收比重7%，雖半導體產業終端需求有雜音，但股利發放率一向維持60~65%，高殖利率題材將帶動評價。