快訊

金球獎／「媽的多重宇宙」發威 楊紫瓊封喜劇類影后、關繼威奪男配角

高三師自訂「豪華謝師宴」每人收1200 家長震驚：一定要辦高級餐廳？

每天走路卻仍讓膽固醇、尿酸、體重暴增 原來是每天晚餐後吃2食物惹禍

日月光面臨半導體產業雜音 但法人為殖利率題材按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
日月光投控示意圖。報系資料照片
日月光投控示意圖。報系資料照片

日月光投控（3711）去年12月營收月減11.4%，分析師表示，雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光股價已修正，加上股利發放率一向維持在60~65%，殖利率題材帶動正面評價。

分析師指出，雖日月光投控面臨消費性晶片庫存修正壓力，EMS訂單下滑，去年12月營收下滑，在第4季合併毛利率方面，排除匯率影響，IC ATM毛利率略低於去年第1季的27.5%，EMS營業利益率和4Q21的4.4%相當，整體集團合併毛利率將會略低於第3季，預估單季每股稅後純益約3.55元，全年為14.1元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶已簽約長期服務協議至2023年，去年第4季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。

預期2023年整體市況趨緩，日月光期望2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。且持續看好車用ATM，2022年車用ATM營收達到10億美元，年成長大於50%，占公司營收比重7%，雖半導體產業終端需求有雜音，但股利發放率一向維持60~65%，高殖利率題材將帶動評價。

日月光 營收

延伸閱讀

國銀龍頭犀利 去年賺191億

超商ATM反覆提款「疑似詐騙車手」 網推1撇步鑑別

敢吃我卡？桃園男對ATM飽以老拳 警上門矇了「好後悔」

名下沒房也能當房東！小資族買進00908也能向全世界收租金

相關新聞

1/11【早晨財經速解讀】美房價見頂 一半賣房者急出脫 平均地權條例三讀通過 金融股曝險大增 台灣房價能鬆動?

美國股市周二（10日）收高，那指連三漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾稍早發表演說時未直接針對貨幣政策發言，被解讀成「未放鷹」，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。

上市櫃去年營收創高 今年將先蹲後跳

不畏淡季效應、庫存調整等逆風，上市櫃公司2022年12月營收達3.52兆元，月增3.4%，是歷來同期第三高，已連續22個...

挺台積電買起來 魏哲家又再加碼67張

半導體雜音四起，台積電（2330）屢屢成為市場焦點。在景氣不明時，台積電總裁魏哲家設質1,600張台積電股票，並在10月...

國安基金 決議抱股過年

國安基金確定要「抱股過年」。國安基金昨天舉行例行委員會議，財政部代理部長、國安基金執行秘書阮清華表示，這次國安基金進場已...

上市櫃公司 2022業績三大天王出列

上市櫃公司2022年12月營收全數出爐，就全年營收來看，鴻海拿下營收王、華建奪下營收成長王、明揚為步步高升王。

台積電去年營收突破2兆 法人預估EPS約39元

台積電（2330）去年12月營收月減13.5%，全年首度飛越2兆元大關、達2.26兆元，創下歷史新高，法人圈看好每股稅後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。