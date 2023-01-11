台積電去年營收飆新高、總裁續買股 法說前夕股價翻黑？

美國股市周二（10日）收高，那指連三漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾稍早發表演說時未直接針對貨幣政策發言，被解讀成「未放鷹」，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。

2023-01-11 08:27