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台積電去年營收飆新高、總裁續買股 法說前夕股價翻黑？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電早盤股價以487元開出，上漲1元，早盤翻黑，一度下滑至482元。報系資料照片
台積電早盤股價以487元開出，上漲1元，早盤翻黑，一度下滑至482元。報系資料照片

台積電（2330）去年合併營收2.26兆元，首度飛越2兆元關卡、創下歷史新高，總裁魏哲家連續3個月合計買進467張台積電，ADR周二上漲1.2%，連三漲，但早盤股價以487元開出，上漲1元，早盤翻黑，一度下滑至482元。

台積電去年12月合併營收1,925.6億元，年增23.9%；去年第4季合併營收6,255.32億元，季增2%，年增42.75%；去年度合併營收2.26兆元，年成長42.6%，創下歷史新高；法說會計12日召開，市場高度關注。

總裁魏哲家去年12月自集中交易市場加碼買進67張台積電股票，持股增至6,346張，已連續3個月買進台積電股票。

法說會將登場，去年營收亮眼，加上總裁持續買股，ADR周二上漲1.2%，連三漲，收在81.27美元，但台積電早盤卻是開高走低，以487元開出，一度拉升至488元，盤中翻黑，跌幅0.51%。

台積電 營收

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