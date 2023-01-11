偉康科技今掛牌上櫃大展蜜月行情 早盤飆漲逾五成

資訊軟體族群添新兵，偉康科技（6865）今（11）日正式掛牌上櫃，每股承銷價為58元，早盤最高來到88.7元，漲幅逾五成，開啟蜜月行情。

偉康主要係提供數位金融與數位身份SaaS（軟體即服務）解決方案，為公司兩大成長引擎，剛好搭上這一波金融科技與人工智慧（AI）資安議題大趨勢的熱潮，預計將帶動未來5-10年的成長動能。

政府近期積極營造有利投資環境，鼓勵創新類型產業、具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業申請掛牌，比如SaaS（軟體即服務）、資安產業、金融科技等，主要是擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司，因此新經濟領域的公司將是2023年IPO市場亮點。

偉康是今年首檔上櫃掛牌的新經濟軟體公司，由於看好金融科技、資安產業與SaaS（軟體即服務）發展大趨勢，偉康陸續獲得新加坡和通創投和原相科技（3227）入股，主要著眼數位金融與數位身分長期策略佈局。

偉康創辦人暨董事長連泓鈞表示，偉康自創業以來，持續得到國內企業客戶、政府單位與投資人的支持與肯定。透過在台灣資本市場籌資，有助於偉康拓展海外市場與增加研發投入以加速成長。因此，在上櫃後將面向國際市場，將台灣的軟實力與資安技術向全球輸出。

偉康2017年-2021年營收年均複合成長率高達36％，稅後淨利年均複合成長率高達60％。2022年營運持續成長，前三季營收3.6億元，成長21.4％；稅後淨利4,077萬元，成長13.7％；每股稅後盈餘（EPS）3.14元。