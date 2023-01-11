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美國REITs 2022年獲利逆勢上修 2023年更上一層樓

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，雖然2022年全球經濟面臨俄烏戰爭及通膨的威脅，但美國REITs業績仍繳出亮麗成績單，2022年獲利達高峰，預估獲利成長率持續上修至新高14.3%，2023年獲利成長率持續成長5.3%，目前評價仍在較低的位置，高現金流與穩健性將開始吸引長線資金，建議第一季前拉回逢低可分批布局，掌握2023年漲升行情。

李文孝指出，預期美國經濟將逐季下滑至2023第一季觸底，之後再逐季回升。估計美國核心CPI持續由5%下行至年底約2-3%，Fed升息終點落在2023年第一季5%-5.25%機率最高，進入第四季甚至有機會進行預防性降息，有利REITs產業上漲攻勢。美國REITs指數（RMZ Index）2022大跌27%，預期2023年第一季反覆築底後，指數將步步高升，逐季上揚，指數目標有機會上看1500點，潛在報酬20-25%。

李文孝表示，分析美國REITs各次產業展望，5G基地台方面，長期發展佳，獲利與成長均穩定，主要是當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業，ROI可從5%提高至25%，每個世代投資循環近20年，5G才剛開始而已；資料中心部分，儘管科技業進入削減資本支出，市場對資料中心業者前景大幅轉悲觀，但數位化經濟仍將持續推動資料中心長期需求，預估2022-2026年成長幅度保持10%；旅館業方面，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，平均每晚住房金額(RevPAR)價格第四季年成長達20%，目前產業評價仍在較低水準，未來潛在報酬高。

美國經濟 5G

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