南山人壽12月虧56億 去年全年獲利縮至315億元

南山人壽今(10)日公布獲利自結數，去(2022)年12月稅後淨損56.1億元、年減422.6%，去年全年稅後純益縮至315.54億元、年減47.14%，累計每股稅後純益(EPS)為2.28元。

南山人壽2022年12月合併新契約保費為新台幣78億元，以傳統型美元商品及台幣躉繳商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，提升整體業績動能，累計全年度合併新契約保費逾新台幣750億。

受新台幣升值影響，南山人壽12月稅後虧損56.1億，2022全年累計自結獲利為新台幣315.5億。秉持永續經營理念，南山人壽日前獲得中華信用評等公司確認為「twAA」評等，反映公司穩健之經營體質，整體財務狀況健全。

2023年為南山人壽成立60周年，深刻感謝每一位保戶對南山人壽的信任與託付。展望今年，因應台灣接軌IFRS 17以及社會人口結構朝向高齡少子化的趨勢，南山人壽商品策略將持續往接軌及回歸保險本質的精神邁進，推動高保障型、期繳型商品及健康險商品，並朝結合健康促進概念等方向發展，同時持續推動南山健康守護圈，提供保戶健康加值服務。

綜觀今年度重點商品類型包括台幣保單、美元利率變動型商品、退休及長照相關商品以及健康促進的外溢保單等，其他如為減輕癌症、心腦血管疾病等重大疾病的治療與照顧費用負擔的重大疾病類型商品，預估也將是國人重視的保障項目。