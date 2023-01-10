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兆豐證券獲2022卓越證券評比「最佳服務品質」獎

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
兆豐證券榮獲2022卓越證券評比金控類最佳服務品質獎，金管會證期局副局長高晶萍（中）擔任頒獎人，兆豐證券吳明宗總經理（左）代表受獎。右為兆豐證券通路業務事業群主管劉安懷副總經理。兆豐證券／提供
兆豐證券榮獲2022卓越證券評比金控類最佳服務品質獎，金管會證期局副局長高晶萍（中）擔任頒獎人，兆豐證券吳明宗總經理（左）代表受獎。右為兆豐證券通路業務事業群主管劉安懷副總經理。兆豐證券／提供

《卓越雜誌》10日舉行2022年卓越證券評比頒獎典禮，由金管會證期局副局長高晶萍頒獎，兆豐證券榮獲金控類「最佳服務品質獎」，由總經理吳明宗親自出席代表受獎。

卓越雜誌委託世新大學民意調查研究中心進行卓越證券評比大調查，服務品質主要調查面向包括營業人員專業度、人員服務態度、營業據點市占率、客服人員是否滿足客戶需求、及提供客戶資訊是否正確等，兆豐證券均獲得民眾高度肯定。

兆豐證券董事長陳佩君表示，客戶的肯定給予第一線服務同仁很大的鼓勵，如何結合實體通路及線上服務，優化客戶體驗，提升服務的質感與溫度，是公司一直努力的方向。

兆豐證券總經理吳明宗提到，公司致力落實普惠金融，讓每一位客戶依其需求享有金融服務是公司努力的目標，因此，近半年來公司陸續推出許多服務，例如：讓投資人輕鬆存股的「e存股」平台，不論是台股或是美股，存股日期可自由選擇，同時也可搭配條件單約定交易。

另外，今年1月重磅推出的「Mega Go每股購」活動，以「每股計價」的方式，為投資人提供更有效率的服務。

｢Mega Go每股購｣是兆豐證券領先業界推出的優惠活動，在手續費的收取方式，除了原本的「價金計算」外，也可以選擇「每股計價」的方式，投資人可以依照自己的投資偏好，選擇優惠的手續費計算方式，而且可以同時搭配兆豐證券e雷達多國市場條件單交易，交易市場多達17個國家、20個交易市場，讓投資人享有多元彈性的海外投資交易服務。

兆豐 存股

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