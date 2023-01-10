南亞上月營收239.4億元、年月雙減 僅可塑劑表現較佳
南亞（1303）今（10）日公告去年12月營收239.4億元，月減5.0%、年減30.7%。南亞表示，主要是原油、原物料價格普遍下跌，以及中陸疫情快速上升、美國聖誕節假期影響，導致聚酯、電子材料、塑膠加工產品營收皆比11月減少。
南亞去年12月合併營收價量齊減，聚酯、電子材料以及塑膠加工三大類產品皆呈現價量齊減的狀態，僅化工產品因為銷售量增加抵銷了價格下跌的影響，其中可塑劑系列產品因反應成本而調降產品售價，加上拓銷歐洲、中南美市場有成效，表現最佳。
至於與去年同期比較，南亞指出，2022年全球經濟成長大幅減緩，產業環境明顯不如2021年，12月營收除電路板比2021年同期成長以外，其他產品營收皆下滑。
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