亞翔上月營收40.48億元 創三高
亞翔（6139）今（10）日公告去年12月合併營收40.48億元，月增14.8%，年增7.7%。第4季合併營收109.44億元，季增14%，年增28.6%。累計2022年全年合併營收356.64億元，年增49.7%。交出單月、單季及全年營收三創歷史新高紀錄的佳績。
亞翔於去年底的法說會中公告，截至2022年11月底集團累計簽約金額496.52億元，尚未施工工程合約餘額為1176.78億元。僅管不少廠商認為今年大環境景氣走軟，但亞翔因客戶別不同，加上在手訂單居高檔。因此，對2023年景氣展望相對樂觀。
亞翔2022年前3季累計合併營收247.7億元，已超越2021年全年度營收237.52億元。其中，台灣貢獻業績67%，中國占29%。以產業別來看，半導體產業比重51%、公共建設占29%，及商辦大樓占11%。
亞翔目前在建工程有三鶯線捷運系統計畫統包工程，以及美商蘋果台灣分公司、聯電、力積電、台積電、中芯、和艦等廠商工程。
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