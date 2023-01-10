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群聯去年營收減3% 仍創歷史次高

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
群聯電子執行長潘健成表示，2022年是充滿挑戰的一年，群聯能維持相對穩定的全年度營收，代表著過去的轉型與技術研發成果持續展現效益。聯合報系資料照／記者李孟珊 攝影
群聯電子執行長潘健成表示，2022年是充滿挑戰的一年，群聯能維持相對穩定的全年度營收，代表著過去的轉型與技術研發成果持續展現效益。聯合報系資料照／記者李孟珊 攝影

記憶體大廠群聯電子（8299）今（10）日公布2022年12月營運結果，合併營收為40.02 億元，月減1.9%。2022全年營收達602.56 億元，年減3%，為歷史次高。展望 2023，群聯表示，將持續與全球客戶緊密合作，共同打造新世代的儲存產品，主動積極刺激儲存市場的需求，掌握商機。

與去年同期比較，群聯表示，12 月份 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長超過 60%，工規控制 晶片總出貨量也成長達 11%。此外，2022 全年度的 PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增長 率超過 14%，工規控制晶片總出貨量年成長近 33%，雙雙均刷新歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示，2022 年是充滿挑戰的一年，從疫情、通膨、戰爭、油價、能源等等，均不等幅度的影響了儲存應用需求市場。群聯能維持相對穩定的全年度營收，代表著過去的轉型與技術研發成果持續展現效益。

潘健成表示，近年國際局勢詭譎多變，是大家所不能掌控的。然而，對群聯而言， 卻是大展技術肌肉的好時機，透過剛舉辦的美國 2023 CES 電子展，展示PCIe 5.0 高速傳輸與儲存方案，包括最新旗艦 PCIe 5.0 SSD 控制晶片 PS5026-E26 儲存方案也成功助力品牌客戶獲美國知名測評網站 Tom’s Hardware 頒發 CES 最佳產品，預計這些成功案例都將正面挹注群聯未來成長。

控制晶片 群聯 營收

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