權值股撐盤 台股漲50點收14,802點

台股今（10）日開高後震盪，法人表示，昨日大漲後，台股遇年線壓力，導致今日走勢起伏較大，盤面上，科技權值股持續在平盤之上表現，支撐大盤表現，加權指數終場上漲50.75點，收14,802.96點，成交量1,774.04億元。

台新投顧指出，外資逐漸回流，台股成交量放大，電子成交比重上升。至封關前僅剩六個交易日，預計本周五至下周一將有較大的減碼賣壓，指數可能呈現區間偏多格局，建議電子持股比重可緩步拉高，漲多傳產股可適度調節。

台積電（2330）經過昨日大漲後，今日小漲5元，收486元，漲幅落在1%左右；聯發科（2454）表現較突出，盤中最高價來到696元，終場上漲2%作收；鴻海（2317），聯電（2303），力積電，台達電（2308）等股則收在平盤之上，漲幅落在1%以內。

高價股中，股后信驊（5274）強勢表態，盤中最高價來到2,045元，跳空站穩在季線之上，終場小幅拉回，但仍然以近6%漲幅作收；譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）也雙雙收漲1%左右；股王大立光（3008），矽力-KY（6415）表現相對較弱，終場下跌2%左右。

網通族群中，統新（6426），合勤控（3704）雙雙收漲6%左右，盤中最高價分別來到66元以及近一年高點39元；智邦（2345），耀登（3138），全新（2455）等股則上漲1～2%作收。電子零組件族群中，環科（2413）表現最強，盤中最高價達27.95元，終場收漲4%；興勤（2428），晶技（3042），國巨（2327）等股則上漲1～3%作收。