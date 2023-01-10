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早晨財經速解讀／漲過頭？Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂

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1/10【早晨財經速解讀】漲過頭?Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂 外資回來了 台幣攻30.52創月新高

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周一衝高後回落收在平盤，兩位聯準會Fed）官員表示利率可能突破5%，給原本指望Fed會因通膨降溫而緩和升息的投資人潑了冷水。大型科技股則連續二日上漲。

標普500指數收盤下跌0.1%至3,892.09點；道瓊工業指數跌112.96點，跌幅0.3%，收在33,517.65點。那斯達克綜合指數漲0.6%至10,635.65點。

標普500指數盤中一度上漲近1.5%，但未能守在關鍵的3,900點之上。道瓊工業指數表現相對較差，那斯達克綜合指數受大型科技股帶動維持漲勢。特斯拉飆漲5.9％，是標普500指數中表現最好的個股。

大型科技股上漲，亞馬遜（Amazon）漲1.5%，Jefferies認為這家電商在下半年的成本壓力會減緩。微軟漲近1%。

費城半導體指數大漲1.9%，台積電漲2.9%。超微（AMD）大漲5.1%，率晶片股大漲，富國證券將超微列為首選，看好該公司在伺服器用微處理器市占優於預期。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，她預計Fed將升息至5％以上。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，決策者應該到第2季初升息至5％以上，然後維持不變「很長一段時間」。

投資人還在觀望周四的美國CPI數據。這也將是Fed決策者在1月31日至2月1日的政策會議之前所能看到的最後一批通膨數據。

LPL 金融公司首席全球策略師 Quincy Krosby 說：「CPI本周報告將是 Fed資金市場微調的關鍵。」市場目前反映的是Fed 下個月有77%機率升息1碼（0.25個百分點）。

美債殖利率仍然下跌。美國10年期公債殖利率從上周五的3.570%降至3.516%。2年期債券殖利率從上周五的4.260%下滑至4.197%。

摩根士丹利的策略師威爾森（Michael Wilson）表示，雖然投資人普遍對經濟成長前景感到悲觀，但企業利潤預測仍然過高，因此標普500指數可能會跌至遠低於市場目前估計在溫和衰退情況下3,500-3,600點的水平。

Bed Bath & Beyond Inc.狂漲24%，該公司股票再次出現瘋狂交易。據華爾街日報報導，該公司正準備在幾周內申請破產。UBER漲3.8%，此前Piper Sandler的分析師上調了該公司目標價。

Regeneron Pharmaceuticals 大跌7.7%，該公司公布其Eylea治療藥物的銷售額低於華爾街預期。

運動服裝品牌製造商Lululemon Athletica大跌9.3%，該公司預料第4季利潤率將下降。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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