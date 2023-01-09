外資買超361.87億 個股買超冠軍竟是它

台股今（9）日大漲378.87點，收在最高點14,752.21點，三大法人同步買超，尤以外資買超361.87億元最多，統計外資單日買超前十大個股發現，買超冠軍為元大台灣50反1（00632R），單日買超71,832張，其次則是聯電（2303）、台積電（2330），另外，擠進前十大買超股中，金融股占6檔。

台股今日開盤跳空大漲，早盤以14,504.47點開出，上漲131.13點，權值股、金融股帶頭上攻下，指數收在今日的最高點，三大法人合計買超432.27億元，其中外資買超361.87億元，投信買超32.69億元，自營商買超（合計）37.7億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、聯電、台積電、臺企銀（2834）、新光金（2888）、國泰永續高股息（00878）、國泰金（2882）、中信金（2891）、開發金（2883）、元大金（2885）等，金融股占6檔，另有兩檔ETF，電子股則僅晶圓代工雙雄，外資單日買超聯電41,438張，買超台積電29,063張。

台積電今日開高走高收最高，最後一盤爆出7,102張成交量，一口氣再推升2.5元，終場收在481元，上漲22.5元，漲幅4.9%，市值激增5,834億元，回升至12兆4,725億元。