快訊

南市正副議長賄選案情擴大 「關鍵人物」楊志強羈押禁見

中職／悍將教練找齊了！ 林琨笙擔任二軍教練兼球探

外資買超361.87億 個股買超冠軍竟是它

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（9）日大漲378.87點，收在最高點14,752.21點，三大法人同步買超，尤以外資買超361.87億元最多，統計外資單日買超前十大個股發現，買超冠軍為元大台灣50反1（00632R），單日買超71,832張，其次則是聯電（2303）、台積電（2330），另外，擠進前十大買超股中，金融股占6檔。

台股今日開盤跳空大漲，早盤以14,504.47點開出，上漲131.13點，權值股、金融股帶頭上攻下，指數收在今日的最高點，三大法人合計買超432.27億元，其中外資買超361.87億元，投信買超32.69億元，自營商買超（合計）37.7億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、聯電、台積電、臺企銀（2834）、新光金（2888）、國泰永續高股息（00878）、國泰金（2882）、中信金（2891）、開發金（2883）、元大金（2885）等，金融股占6檔，另有兩檔ETF，電子股則僅晶圓代工雙雄，外資單日買超聯電41,438張，買超台積電29,063張。

台積電今日開高走高收最高，最後一盤爆出7,102張成交量，一口氣再推升2.5元，終場收在481元，上漲22.5元，漲幅4.9%，市值激增5,834億元，回升至12兆4,725億元。

台積電 外資

延伸閱讀

彭博評選2023最值得關注50檔股票 台積電、聯發科上榜

台積電強勢 台股盤中大漲逾280點

台積電法說會12日登場 聚焦全球布局等4大議題

聯電12月營收符合法人預期 評價維持中立

相關新聞

台股跳空上漲378.87點 三大法人買超432.27億元

台股今（9）日開盤即跳空大漲，站上月線，收在最高點14,752.21點，上漲378.87點，成交量增至2,219.99億...

台積電最後一盤爆7,102張成交量 市值回升至12兆4,725億元

台積電（2330）今（9）日開高走高收最高，最後一盤爆出7,102張成交量，一口氣再推升2.5元，終場收在481元，上漲...

升息尾聲入手投資級公司債ETF 有機會「債」賺一筆「年終紅包」

美國聯準會（Fed）公布的會議紀錄摘要，一向是判斷升息路徑的重要風向球，上周（1月5日） Fed公布12月的會議紀錄，內...

SCFI指數轉跌 法人對海運股評價中立

SCFI指數至上周為止，較前一周下跌4.1%，其中，美東線下跌7.2%，美西線下跌0.6%，亞歐線下跌2.6%；法人機構...

護國神山領軍上演紅包行情 激勵電子股上漲氣勢

台股今（9）日在晶圓一哥台積電（2330）的領軍下，大漲近400點，激勵電子股上漲氣勢，終場台積電收在481元，上漲22...

股匯雙漲、晶圓代工雙雄領漲大盤 台股強彈378點收14,752點

台股今（9）日受惠台幣轉強，加權指數開高走高，由晶圓代工雙雄領漲大盤，帶動加權指數大漲300餘點，盤面上，電子科技族群回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。