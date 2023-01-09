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台積電最後一盤爆7,102張成交量 市值回升至12兆4,725億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今日最後一盤爆出7,102張成交量。路透
台積電今日最後一盤爆出7,102張成交量。路透

台積電（2330）今（9）日開高走高收最高，最後一盤爆出7,102張成交量，一口氣再推升2.5元，終場收在481元，上漲22.5元，漲幅4.9%，市值激增5,834億元，回升至12兆4,725億元，台股大盤收在14,752.21點，上漲378.87點，漲幅2.64%。

美股上周五大漲，台積電ADR收漲3.1%，早盤台積電以468元開出，市值回至12兆1,354億元，股價開高後再往上攻，帶動大盤指數漲幅加大，終場收在今日最高的14,752.21點，台積電也收當日最高的481元。

台積電法人說明會將在12日舉辦，市場高度關注，綜合外資看法，主要聚焦營運表現的營收及毛利率等展望，各製程產能利用率變化，對終端需求的前景看法，先進製程進度，資本支出等議題。

台積電 台股

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