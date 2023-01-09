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護國神山領軍上演紅包行情 激勵電子股上漲氣勢

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台股今（9）日在晶圓一哥台積電（2330）的領軍下，大漲近400點。記者杜建重／攝影
台股今（9）日在晶圓一哥台積電（2330）的領軍下，大漲近400點。記者杜建重／攝影

台股今（9）日在晶圓一哥台積電（2330）的領軍下，大漲近400點，激勵電子股上漲氣勢，終場台積電收在481元，上漲22.5元，聯發科（2454）上漲15元，收在675元。

上週台積電股價在巴菲特防線上下震盪，本週開盤氣勢如虹，上漲9.5元，終場爆量7,102張，再拉高價位，使得台積電收在今日最高價位481元，漲幅4.91%。

聯電（2303）也收在今日最高價位44.5元，上漲2.1元，漲幅4.95%。

封測大廠日月光投控（3711）終場也收在今日最高價位101元，站上百元大關，上漲4.2元，漲幅4.34%。

半導體產業面臨多項挑戰，扮演重要風向球的台積電，將於本周四（12日）召開法說會。綜合摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、瑞銀等外資券商看法，本次台積電法說會中，主要聚焦在台積電營收和毛利率展望、各製程產能利用率變化、對於終端需求前景看法、先進製程擴產進度、與資本支出調整等五大焦點議題。

台積電籌碼方面，外資連二日買超1萬919張，投信也轉賣為買超334張，自營商轉賣為買超1,782張。

不過，小股東顯然不買單，最新股東人數統計顯示，台積電股東人數較上週減少2,501人，其中不到1張的小股東減少651人，1到5張的小股東減少1,658人。

台積電

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