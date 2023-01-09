股神為什麼大買台積電ADR？ 法人推測2個可能

「股神」巴菲特旗下波克夏在去年第3季期間買進台積電ADR，相關策略發展備受投資人關注，特別是「股神」在半導體產業面臨庫存調整周期之際仍逆勢押寶，法人推測，波克夏有兩個潛在原因買進台積電（2330），除了若為長期投資應該是看準台積電長期投資年報酬率12%以上，更或許將是一種對沖投資，惟實際情況尚待後續13F報告更新才會明朗。

波克夏在去年第3季買進約6,000萬單位台積電ADR，法人推估依據波克夏買進ADR資金折合台股現股持股約28萬張上下，ADR雖非台股現股，但若以ADR張數換算約與勞退持股相當，約為第五或第六股東。

波克夏財報顯示，至去年9月30日為止投資組合的股權投資占比78.39%居最大，其次則為現金或等價品與美國國庫券。股權投資的前五大持股為美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂、雪弗龍。