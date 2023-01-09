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大摩預測台積電Q1營收將季減逾10% 網友喊：利空出盡？

經濟日報／ 新聞部編輯中心

摩根士丹利日前發佈對台積電（2330）2023年營收預測，認為該公司全年將「溫和成長」，營收微增1%。第一季營收將季減14~15％，主因是高階智慧手機和數據中心訂單削減。許多網友表示利空出盡，「早就知道，噴」、「有誰不知道第一季台積營收減少」、「已反應」、「開盤漲停市價買進」。

大摩指出由於代工價格仍可在2023年提高3~4%，因此第一季度毛利率可保持在55％。大摩維持台積電「優於大盤」評等，目標價700元。在資本支出方面，大摩預計台積電2023年資本支出在300億美元。

儘管大摩預測台積電第一季營收將季減14~15％，但多數網友認為「壞消息即是好消息」，已知事物加上去年台積電從688元高點一路下跌至3字頭，已反應今年利空。網友表示，「早就知道 噴」、「有誰不知道第一季台積營收減少」、「要噴了，開始減就是利空出盡」、「開盤漲停市價買進」。

對於半導體產業今年發展，大摩預期將於下半年迎來復甦，理由有三：一是晶圓代工資本支出和生產量的減少；二是科技產品（如電視和手機）價格下跌；三是經濟重新開放。

今（9）日台積電跳空開高，以468元開出，盤中一度觸及475元，漲幅逾3%。

台積電 營收 大摩

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