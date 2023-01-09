台股大漲逾250點 集中市場卻僅有3檔漲停板

台股今（9）日開高走高，一度拉升至14,651.78點，上漲278.44點，櫃買市場也是上漲攻勢，但是，盤中指數大漲超過250點，集中市場卻僅有興勤（2428）、矽力*-KY（6415）、材料-KY（4763）等3檔漲停，加上櫃買市場漲停元創精密（3685）、叡揚（6752）、兆遠（4944）、穩懋（3105），全市場也僅有7檔漲停。

美股上周五收高，道瓊工業指數收盤勁揚700點，漲幅2.1%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也各在2.3%和2.6%，美股三大指數在2023年首周收紅告捷，周線漲幅在0.9~1.5%間，費城半導體指數上周五大漲4.7%。

台股早盤以14,504.47點開出，上漲131.13點，盤中一度拉升至14,651.78點，上漲278.44點，盤面上由權王台積電（2330）、金融股、IC設計股等領漲，集中市場盤中大漲超過250點，但漲停家數卻僅有三家，即使加上櫃買市場，也只有7家。