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通膨、升息致全球消費疲弱…但還是得「吃飯」！ 6檔績優食品股曝光

聯合新聞網／ Money錢
主計總處昨日公布2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，連17個月超過2%通膨警戒線；2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。（本報系資料庫）
主計總處昨日公布2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，連17個月超過2%通膨警戒線；2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。（本報系資料庫）

【撰文・溫正中】

通膨、升息導致全球消費需求疲弱，未來一年，台灣應該會強化發展內需產業，以彌補外銷不振的缺口。

在內需產業中，應該還是以業績穩定的食品工業為首選，包括卜蜂（1215）、統一（1216）、聯華（1229）、聯華食（1231）、德麥（1264）、中華食（4205）都是不錯的食品類股，在股市動盪之際相形穩定，值得投資人注意。

卜蜂受惠雞價漲營收穩 統一穩坐包裝水市占王

飼料肉品大廠卜蜂最近加大資本性支出，計劃在台南後壁區投資養雞場，不僅斥資6,866萬元，買下台南後壁區白沙屯約2千坪的土地，並花費2千萬元購買全新養殖設備，另外又投資6.2億元在桃園龜山工業區建立560坪工廠，預計2024年完工後將分布於桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠商全部遷入，集中管理。

2021年下半年開始，卜蜂遭遇「黃小玉」原料成本大漲，獲利受創，2021年稅後純益年減18.2%，每股獲利5.06元，配息3元、配股1元。2022年上半年雞價、飼料、豬肉價格都上揚，獲利增加，預料全年度營收應可再創佳績。

統一近年已經轉型為控股公司，集團為國內食品暨零售通路龍頭，屬於民生必需品，受景氣影響小，具防禦性。除了食品本業營運穩健，另由統一超主導流通事業，業績穩定成長。

統一近年衝刺水市場，市占率約25%，是國內最大水產品生產商，包括機能水、純水、礦泉水、氣泡水等4類，其中機能水產值約32億元，氣泡水產值9億元，礦泉水6.5億元，都是穩定的好生意。

聯華橫跨傳產與科技類股 聯華食擴大產能助業績

聯華2019年亦已轉型為控股公司，橫跨傳產與科技類股，有如小型ETF。2021年與老牌麵粉廠僑泰興策略合作，進一步拉升國內麵粉市場占有率，結盟效益浮現，加上旗下工業氣體事業聯華林德工業氣體，已包辦聯華年度獲利的50%至60%；另外，聯華旗下神通、聯成、聯強、神基等子公司，都為聯華帶進不錯的營收及獲利。

聯華食也是食品類股中的亮點標的，最近積極執行擴廠計劃，包括在桃園觀音打造休閒零食新廠，另在基隆興建鮮食廠，投資金額合計55.74億元，創下該公司近年來最大宗的資本支出。

聯華食2022年營收穩定成長，迄11月為止累計營收為94.99億元，年增率為12.35%。聯華食歷久不衰的產品如可樂果，是伴隨孩子長大的零食，聯華食同時也是統一超商主要的鮮食供應商，成績斐然。

德麥受惠疫後買氣績效佳 中華食營運不受景氣影響

德麥專營烘焙食品及原料，亞尼克、橘村屋、85度C都是其客戶。營收來源包括中國、台灣及香港、馬來西亞，今年除中國因為封城緣故，營收減少5%之外，其他地區皆因疫後人潮回流，營收獲利都有成長。

德麥長期以來配息都在11、12元之間，營運相當穩定，資本額3億7,064萬餘元，毛利率34.92%，營業利益率為18.31%，資產報酬率12.08%，股東權益報酬率15.8%，每股淨值75.29元，財務狀況良好。

中華食是國內著名的盒裝豆腐及豆花龍頭，由於豆腐是國人飲食中不可或缺的副食品，產品通路涵蓋範圍廣，加上單價低，價格穩定，不太受經濟景氣影響，因此中華食營運一直相當穩定，是不少投資人心目中優質的定存概念股。

中華食2022年迄11月底為止，累計營收達16.69億元，比2021年同期成長6.99%。資本額8億8,772萬餘元，營業毛利率40.88%，營業利益率24.22%，資產報酬率4.2%，股東權益報酬率5.35%，淨值20.14元，財務狀況良好，值得長期關注。

更多精彩內文請見《Money錢》2023年1月號第184期

1216統一 1231聯華食 卜蜂 ETF

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