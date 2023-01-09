衰退根本還沒來…甚至可能不來了？ 專家：元月趁量縮整理後「逢低介入」

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聯合新聞網／ Money錢
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

【撰文・劉宗志（薯哥）】

如果有人問到2023年的台灣乃至全球經濟展望，相信多數人都會認為2023年會是經濟成長趨緩、景氣偏弱的一年，那麼股市是不是也會因此跟著走弱呢？

依照國際貨幣基金（IMF）對於全球經濟預測，去（2022）年和今年經濟成長分別為3.2%、2.7%，其中，台灣去年經濟成長率預估為3.3%，而今年則是2.8%。可以看出，今年經濟成長率估計是比去年差了一些，連動到股市的表現，可以推估今年高點應該不容易突破去年創下的歷史新高。

然而股市有趣的地方就在這裡，即使經濟表現不佳，股市上下起伏的「波動空間」未必會小，這點大家回頭看看過去一年的股市表現就知道。而且，股市時常被視為「經濟領先指標」之一，領先個3個月至6個月還算常見，台股波段低點12,629點早在去年10月底就已經見到，短短一個多月的時間指數已經反彈到15,000點以上，波段漲點超過2,000點，漲幅高達2成之多。

衰退還沒來 股價已反彈

事實上，衰退根本還沒有來（甚至可能不會來），但是股市已經大跌一段，甚至開始反彈。正是因為這種「領先指標」的特性，當大家感受到市場充斥著悲觀消息，股市卻在沒有多少人看好的狀況下，悄悄地展開一場絕地大反攻

相信許多投資人並沒有搭上這波反彈的早班車，所以在這波護國神山台積電（2330）受到巴菲特旗下控股公司波克夏大買持股的激勵跳空大漲、帶動大盤波段反彈超過2,000點的強彈走勢之後，股民應該都會想要問：股市不在低點，但離歷史高點也還遠，究竟在這不上不下的半山腰階段，又逢農曆春節將至，還有沒有紅包行情可以期待？

依目前市況研判，元月行情乃至紅包行情應該可以期待，只是這次可能不是「大紅包」，而是「中小紅包」行情，大型股帶領指數反彈的目標已經達成，指數再漲空間也許有限，倒是新一年的做夢行情、財報空窗期、傳統消費旅遊旺季等題材，應該有助於中小型股的個別表現。

至於中小型股如何定義？目前元大台灣50（0050）的成分股市值都在千億元以上，這些公司的總市值已經超過台股半壁江山，其他的公司市值多在千億元以下，所以，可以簡單定義中型股為市值千億元以下的個股。再進一步看，元大台灣中型100（0051）的成分股當中，只有一檔市值低於300億元，因此可以簡單定義，市值小於300億元的股票可以當作小型股。

投資人如果想要參與今年的紅包行情，除了可以依照自己的投資判斷、偏好的產業及個股來打造投資組合，也可以留意近期投信法人著墨的中小型個股，在股價經過一段量縮整理後，伺機逢低介入

從近期台股個別公司的實際表現來看，統計近20日（2022年11月14日～2022年12月9日）漲幅超過3成的個股共有32檔，其中，市值最大的為裕隆（2201），波段漲幅約38%、市值為623億元；市值最小的是達能（3686），波段漲幅31.05%，市值僅有11億元左右。

參考投信法人操作 勿過度追高

從市值角度來看，這段時間漲幅較大的個股，有包括坐擁電動車題材的裕隆，以及美時（1795）、台康生技（6589）、晶華（2707）等市值在300億元以上的「中型股」，也有市值低於300億元的美食（2723）、大江（8436），甚至是市值低於百億元的亞洲藏壽司（2754）、和成（1810）等「小型股」，不過要特別提醒，市值、股本較小的股票，常常會有交易流動性的問題，投資人要介入的話，本身要有一定的把握與風險意識。

其次，投資人可以參考投信法人的操作布局，來加強自己對於個別公司基本面的判斷參考，因為投信法人買進的個股，必須要有個別公司營運展望的判斷，這對於一般投資人來說，應該具有一定的參考價值。

更多精彩內文請見《Money錢》2023年1月號第184期

台股 量縮 巴菲特 大盤 台積電 生技 成分股 紅包

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