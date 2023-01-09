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SCFI只反彈一周？台股大漲貨櫃股卻重摔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）好不容易終止連27周下跌，但上周卻再度翻黑，收在1,061.14點，周跌幅4.19%，尤其是美東線航運價重摔，跌破3,000美元，為兩年半來首見，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾200點，貨櫃股卻是下挫，以長榮（2603）盤中跌幅逾2%，跌勢最重。

美股上周五收高，道瓊工業指數收盤勁揚700點，漲幅2.1%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也各在2.3%和2.6%，美股三大指數在2023年首周收紅告捷，周線漲幅在0.9~1.5%間，費城半導體指數（00830）上周五大漲4.7%。

台股早盤以14,504.47點開出，上漲131點，一度拉升至14,651.48點，大盤指數大漲超過200點，各類股中僅電器電纜及航運股下跌，航運股中，貨櫃股跌勢重 ，長榮以158元開低一度下滑至154.5元，盤中跌幅逾2%，陽明（2609）開高走低，盤中翻黑，一度下滑至62.6元，萬海（2615）也開低。

台股 航運股

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