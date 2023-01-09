1/9【早晨財經速解讀】美失業率降至3.5% 非農人數優於預期 道瓊暴漲700點 薪資降溫通膨下得來?

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台股在去(2022)年底回測季線支撐不破後，行情轉彈，2023年頭四個交易日日K連四紅，加上上周五美股大漲700點、台指期夜盤也勁揚221點，激勵市場普遍預期封關前的本周，台股有機會演出紅包行情。

儘管市場仍有許多外在變因，諸如疫情擴散、俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）升息縮表等，不過隨著影響程度已逐漸淡化，加上政策面仍積極偏多，使得台股在去年底回測季線支撐不破後，近來盤勢轉彈走強。

事實上，法人指出，就目前台股走勢觀察，本周紅包行情將正式啟動，主要的原因包括：一、根據過去十年經驗，台股在封關最後一周全數收漲，平均漲幅約為1.4%，而此刻即為虎年封關前最後一周，行情上漲機率高。

二、技術指標低檔反轉。儘管周線上，台股技術指標高檔反轉向下，使行情恐將承壓，不過短線日K線上，KD技術指標則正持續翻揚向上；此外，2023年頭四個交易日日K連四紅，預示本周紅包行情正式啟動。

三、近來外資轉賣為買，加上上周五美股勁揚700點、台指期夜盤也大漲221點，有助於今日台股強勢表態，並將一舉越過月線反壓，扭轉均線趨勢偏多向上。

觀察近來台股行情逐漸走出「價漲量增」的有利趨勢，電子股也逐漸掌握行情主導權，成交占比回溫至六成上下，特別是半導體族群在台積電（2330）的領漲下，包括日月光投控、聯發科等均表現強勢，成功推升指數轉跌為升。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等表示，外資去年大賣台股，上半年指數在14,800至18,619點區間、外資賣超約9,100億元。

而下半年指數在萬五之下時，受通膨等變數干擾，賣超金額降至約2,100億元，顯示外資在萬五之下的操作，已轉為中性略偏多，加上新年度開始後，近兩個交易日外資已轉賣為買，有助於封關前市場氛圍更趨正向。

統計近來市場法人對於台股封關行情的看法，雖咸認本周四的台積電法說，將躍居多空氛圍是否轉向的重要因子，不過多數而言，仍是相對樂觀看待虎年封關前的台股表現。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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