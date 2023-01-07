參加三次兆豐金（2886）除息並做「這動作」！ 大俠：沒有人是虧錢的

知名的存股達人「大俠武林」，以分批進場的方式，買進績優金控的股票；長線佈局的作法，穩扎穩打累積財富。在2021年除息前光是金控股股票就累計持有超過600張，實領股息約92萬元，真正達到股息 cover家人每一天的生活。

YouTube頻道《說書人 JK》影音解說，一本大俠武林於出版書籍「股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開」裡面的存股心法。

以下為影音內容：

你是否看了許多存股的故事，講述如何年領20、40甚至100萬的股息後，也開始想執行這件事情；但往往無奈賺錢不多，又加上房貸、房租、保險費、孝親費，以及現在通膨萬物皆漲，根本存不了錢，經過了一、兩年，存不了幾張股，而開始感到灰心嗎？

以下要講述大俠武林的故事，跟大多數投資人一樣，由最初的「從零開始」，後來寫書且出版介紹如何存下600張兆豐金（2886）。

大俠本業是工程師，攻讀碩士二年級的時候，暫時放下研究所的學位，跟朋友合夥創業「教育軟體開發」，接近30歲的時候靠著本業的收入累積到一筆不小資金。

大俠認為隨時都要有備案，除本業薪水累積，也要將存下來的現金拿去投資，透過投資績優好公司的方式，不僅能放大資產市值，也能夠持續獲得穩定的現金流。

起初先購買元大台灣50（0050）和台積電（2330），是想要賺價差，每個月大概能賺10-15萬；但大俠發現，這樣買低賣高的方式，或許短期會賺錢，但長期來看不見得會賺更多，尤其對於長期會上漲的股票，賣出之後，往往又要花更多的錢買回來。

比方買在200塊，270塊出手賣出，短期獲利35％；但賣出前明明持有10張，獲利了結之後卻沒有跌至更低的價位能買回，而是一路開始上漲，漲破300塊想要接回來時候，同樣的資金卻只能買得起9張，想要擁有10張就要付出更多的錢。

大俠發現買低高賣非唯一的獲利方法，經過思考後發現透過長期投資金融股的威力，進而選擇官股金控兆豐金，成自己主要的投資標的。

大俠用分批進場的方式逐漸買進兆豐金，2019年時已經存到了200多張，他對自己的期望是存下365張，讓股息cover他每一天，對他來說存股的意義就是每年能夠領到穩定的股息。

存股就是能夠一群志同道合的人一起投資，不用擔心抬別人的轎子，也不用擔心被誰倒貨，人和人之間更是不用互相猜忌，因為「一起買、一起存、一起變得越來越有錢」。

2020年3月發生了新冠肺炎並引起了股災，大盤從農曆年之後跌了將近30％，兆豐金也跌了19％，從32塊以上最低跌至26.2塊，大俠並開始啟動所謂「不定期不定額」計畫，很快將兆豐金存至500張，領到了大約83萬的現金股利，除息之後又趁著貼息的時候繼續買進，2021年大俠參加除息的兆豐金正式達到600張。

為何選擇兆豐金？

兆豐金這樣穩健經營的官股金控，依照過去的經驗，如果沒有發生股災或其他的特殊事件，每年1月初獲4月都會有一波上漲的機會，觀察重點就是EPS是否有超越去年同期：

有超越：代表隔年1月就很有可能起漲。 沒有超越：代表隔年4月才有可能開始起漲。

因為每年1月初就會知道金控公司的自結獲利，而4月初會看到公司去年年度的全年合併的財報數字，如果獲利優於去年同期，通常股價就帶動上漲；到了4月底宣布股利時，也會啟動除權息的上漲行情，以上是兆豐金股性中的特色。

投資人可以先在每年的12月初，觀察財政部的預算書，就可以大致推估隔年股價可能會發放的現金股利數字，推出來的數字就可以預估可以買進的合理股價。

資金控管

從投資一開始就要知道資金控管的重要性，通常恐慌來臨時卻沒錢加碼的投資人，就是在一開始就沒有做好控管的人。

大俠採用以下兩種買法：

定期定額：適用在多頭的時期 不定期不定額：適用於連續恐慌的時期

大俠相信只要按照資金控管的方式進場以及投資選股，參加了三年除息，並且用股息再次買入，他認為至今使用這樣方式投資兆豐金的人，沒有任何人是虧錢的。

專注本業 閒錢投資 資金控管 分批進場 選好公司 雪中送炭 以逸待勞 躺著數鈔

◎本文內容已獲 說書人 JK 授權。