紅包存龍頭股！兆豐投信：等權重指數耐震追漲
2023年元月首日台股開紅盤，引導市場持續期待元月行情，加上政府政策護盤，以及長假結束後的外資逐步歸隊，資金維穩態勢有助台股走勢上攻半年線。兆豐投信表示，資金向金融市場靠攏，加上2023年台股本益比估計位於11～15倍間，相對位於歷史下緣，現階段投資台股較划算且可望迎接紅包行情。
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921）研究團隊表示，存股族投資人希望掌握產業龍頭股且建立紅包行情部位，建議減少逐一存個股的方式，避免集中單一產業或個股的市場風險；可以採取等權重型ETF增加均衡配置成分股的策略，較可望擁有台灣證交所29個產業類股裡營運優秀的公司或潛在冠軍題材。
根據統計2017年至2022年底，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數累積報酬率高達123.58%，相對優於臺灣50指數的93.04%、台股加權指數的92.63%，可見長期的累積報酬表現令人驚艷。
再依2017年至2022年底各年度來看，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到台股大盤漲時跟漲，像是疫情期間的2019年至2021年，本指數各年度漲幅有近二成至超過三成的表現；當台股市場下跌期間，本指數也相對耐震或跌幅相對輕微，長期來看，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數呈現走勢持穩的表現。
兆豐投信指出，針對存股族投資人追求資產穩健成長的需求來看，過去台股ETF大多為市值加權型ETF，較易受到市值大的公司如台積電（2330）等成分股影響漲跌幅。然而多數投資人將台股ETF當作分散風險的工具，但現行的市值加權型ETF或有過高的權重投資單一產業個股，相對難達成分散風險之目的。
若透過投資兆豐（00921），以等權重型ETF參與台股所有產業的紅利趨勢，有助產業風險分散更佳化。展望後市，看好今、明兩年間台股企業獲利率緩步上升，運用兆豐（00921）參與台股攻守皆宜的投資步調，讓資產配置掌握成長與收息相對兼顧的投資機會。
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