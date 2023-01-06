快訊

大陸入境旅客定序 BA.5.2、BF.7居多 有少數BA.5.1

藝人小甜甜控夫家暴 士檢偵結依傷害罪起訴

影／終於現身！邱莉莉駁失聯回應賄選疑雲：絕對禁得起考驗

金融股怎選？ 存股達人曝五條件：最後篩選出「這4檔」

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
玉山金控。圖/玉山銀行提供
玉山金控。圖/玉山銀行提供

挑選金融股除了留意官股、民營、EPS消長以外，金控的主要獲利來源也是小車會參考的重要依據。

首先我們須會區別金控股與銀行股：

1、銀行股：是只有銀行ㄧ個獲利單位。

2、金控股：除了銀行之外，旗下還成立保險公司、證券業、期貨業…...等其他金融類的子公司。因此有可能會發生旗下銀行獲利不錯，但證券賠錢，兩相抵消，使得整體金控EPS打折，如2020年的華南金；亦有可能銀行本身獲利不亮眼，但壽險獲利優秀，帶動金控EPS提升，如2021年的開發金。

金融股不僅看EPS高低，其獲利主力不同也會間接影響盈餘分配率以及股價的起伏。大致可分為以下三類：

以銀行獲利為主的金控

以旗下銀行為主要獲利來源，如：兆豐金、合庫金、華南金、第一金、玉山金、永豐金、台新金……等，主要是賺取借貸利息、信用卡及各項銀行服務的手續費，此種獲利來源相對穩定。全年EPS雖沒什麼突飛猛進的機會，但受景氣、外在環境影響的幅度也不大。也正因為獲利的模式較單純，這類金控在股利配發上通常有較高的盈餘分配率。

以壽險獲利為主的金控

以旗下壽險公司為主要獲利來源，如：國泰金（旗下國泰人壽）、富邦金（旗下富邦人壽）、中信金（銀行與壽險獲利約各半，旗下台灣人壽）、開發金（旗下中國人壽）、新光金（旗下新光人壽）……等，其主要獲利來源為保險業務，保單數量易受每年大眾保險氛圍不同而起伏不定。

加上轉投資國外金融商品以賺取保費利差，因此深受升息、債券殖利率高低影響，獲利波動大，這類型金控比較像景氣循環股，每年EPS落差較大。

此外，壽險當年獲利是保費，須保留一定比例資金供後續理賠，因此這類金控在股利配發上盈餘分配率通常不高。

以證券交易獲利為主的金控

以旗下證券公司為主獲利的金控，如：元大金（旗下元大證券）、開發金（旗下凱基證券），主要賺取證券交易的手續費，其獲利深受股市交易熱絡與否影響，每年EPS較不穩定。

小車核心持股的五大挑選條件為

ㄧ、穩定配息超過10年以上。

二、每年配息落差不要太大，最差能配1元以上。

三、股價波動小，可隨時入場跟安心持有。

四、公司大方，盈餘分配率70%以上。

五、價格殖利率5%以上。

基於以上條件，我挑出的核心持股為「合庫金、華南金、兆豐金、玉山金」，除了以穩定的官股為主外，都是刻意挑選以「銀行」獲利為主的金控。

如此選擇雖無法享受股利爆發的樂趣，不過至少能確保每年穩定的股利現金流，且將景氣循環影響因素降到最低。至於股價也因為EPS的平穩而相對起伏小，長期持有可以保有平和的心情，也符合了第二、三、四項挑選條件。

以上是小車挑選金融股的觀點，分享給大家。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此

2886兆豐金 2884玉山金 合庫金 2880華南金 2883開發金 EPS 金融股

延伸閱讀

夫妻拿防疫金「買00878或006208」吵翻天 網曝：看1點決定

年前「這檔ETF」殖利率高達10％！ 專家：小額搶反彈可考慮買進

2023存股00878就對了？ 柴鼠：00731連續第二年打敗含息大盤

00878高達7成配息出自本金…「左手換右手」？ 他曝：ETF都可能遇到

相關新聞

金融股怎選？ 存股達人曝五條件：最後篩選出「這4檔」

挑選金融股除了留意官股、民營、EPS消長以外，金控的主要獲利來源也是小車會參考的重要依據。

半導體領漲大盤 台股漲72點收14,373點

台股今（6）日開盤仍無法擺脫狹幅震盪走勢，持續在平盤上下來回起伏，直到上午10點半之後，加權指數才逐漸越走越高，盤中最高...

台股開盤下跌22點 台積電開盤下挫3.5元

台股今(6)日開盤下跌22.53點，開盤指數14,278.52點；台積電（2330）開盤下跌3.5元，開盤價455元。

1/6【早晨財經速解讀】小非農數據強勁 科技業裁員比不上服務業招募?勞動力成衰退最大變數 台股量放大 封關前最後一搏?

美股三大指數周四（5日）都跌逾1%，費半跌幅更逼近2%，因勞動市場強勁的證據持續浮現，削弱了市場對聯準會（Fed）可能在較短時間內暫停升息循環的希望，如今周五公布的非農就業報告再成焦點。

陸扶植半導體計畫喊卡 台廠鬆口氣、這3檔股價今上漲表態

外電報導指出，受疫情的拖累，大陸官方有意暫緩原訂人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）的半導體行業補助計畫，台廠主攻成熟製程...

兩檔重量級蘋概股營收不同調 鴻海去年飆新高股價止跌

兩檔重量級蘋果概念股去年12月營收出爐，鴻海（2317）全年合併營收6.62兆元，創歷史新高，且為台灣企業年營收新紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。