金融股怎選？ 存股達人曝五條件：最後篩選出「這4檔」

挑選金融股除了留意官股、民營、EPS消長以外，金控的主要獲利來源也是小車會參考的重要依據。

首先我們須會區別金控股與銀行股：

1、銀行股：是只有銀行ㄧ個獲利單位。

2、金控股：除了銀行之外，旗下還成立保險公司、證券業、期貨業…...等其他金融類的子公司。因此有可能會發生旗下銀行獲利不錯，但證券賠錢，兩相抵消，使得整體金控EPS打折，如2020年的華南金；亦有可能銀行本身獲利不亮眼，但壽險獲利優秀，帶動金控EPS提升，如2021年的開發金。

金融股不僅看EPS高低，其獲利主力不同也會間接影響盈餘分配率以及股價的起伏。大致可分為以下三類：

以銀行獲利為主的金控

以旗下銀行為主要獲利來源，如：兆豐金、合庫金、華南金、第一金、玉山金、永豐金、台新金……等，主要是賺取借貸利息、信用卡及各項銀行服務的手續費，此種獲利來源相對穩定。全年EPS雖沒什麼突飛猛進的機會，但受景氣、外在環境影響的幅度也不大。也正因為獲利的模式較單純，這類金控在股利配發上通常有較高的盈餘分配率。

以壽險獲利為主的金控

以旗下壽險公司為主要獲利來源，如：國泰金（旗下國泰人壽）、富邦金（旗下富邦人壽）、中信金（銀行與壽險獲利約各半，旗下台灣人壽）、開發金（旗下中國人壽）、新光金（旗下新光人壽）……等，其主要獲利來源為保險業務，保單數量易受每年大眾保險氛圍不同而起伏不定。

加上轉投資國外金融商品以賺取保費利差，因此深受升息、債券殖利率高低影響，獲利波動大，這類型金控比較像景氣循環股，每年EPS落差較大。

此外，壽險當年獲利是保費，須保留一定比例資金供後續理賠，因此這類金控在股利配發上盈餘分配率通常不高。

以證券交易獲利為主的金控

以旗下證券公司為主獲利的金控，如：元大金（旗下元大證券）、開發金（旗下凱基證券），主要賺取證券交易的手續費，其獲利深受股市交易熱絡與否影響，每年EPS較不穩定。

小車核心持股的五大挑選條件為

ㄧ、穩定配息超過10年以上。 二、每年配息落差不要太大，最差能配1元以上。 三、股價波動小，可隨時入場跟安心持有。 四、公司大方，盈餘分配率70%以上。 五、價格殖利率5%以上。

基於以上條件，我挑出的核心持股為「合庫金、華南金、兆豐金、玉山金」，除了以穩定的官股為主外，都是刻意挑選以「銀行」獲利為主的金控。

如此選擇雖無法享受股利爆發的樂趣，不過至少能確保每年穩定的股利現金流，且將景氣循環影響因素降到最低。至於股價也因為EPS的平穩而相對起伏小，長期持有可以保有平和的心情，也符合了第二、三、四項挑選條件。

以上是小車挑選金融股的觀點，分享給大家。

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