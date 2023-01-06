取經「星鏈」計畫打造低軌衛星國家隊 這2檔概念股領漲

英國金融時報（FT）報導，台灣有意取經馬斯克「星鏈」計畫，打造低軌衛星國家隊，激勵今（6）日相關概念股的表現，尤以穩懋（3105）、聯發科（2454）的漲勢更強，成為低軌衛星族群的領攻指標，不過，華通（2313）及台揚（2314）則是下跌。

根據英國金融時報（FT）報導，受馬斯克旗下「星鏈」（Starlink）低軌衛星服務在俄烏戰爭中扮演活躍角色的啟發，台灣正在尋求投資人，希望幫助打造自家的衛星通訊供應商，打造低軌衛星國家隊，以加強抵禦可能來自中國大陸的進犯。

FT記者席佳琳（Kathrin Hille）引述知情人士報導指出，台灣正與好幾位國內外投資人進行初步協商，包括矽谷創投業者Draper Associates，為這項計畫籌措資金，台灣的國家太空中心（TASA）也希望分拆出現有的衛星部門。

報導指出，台灣希望建立能在中國大陸攻擊下，維持運算的通訊基礎設施，這個構想是其中一環。

相關訊息激勵今日低軌衛星相關族群的表現，穩懋早盤以平盤146元開出後一度拉升至153元，盤中漲幅逾4%，為相關概念股中的領頭指標；聯發科早盤以634元開出，一度拉升至657元，盤中漲幅3.8%。

群創（3481）早盤以11.4元平盤開出，一度拉升至11.8元，盤中漲幅2.63%；同欣電（6271）以平盤202元開出，一度拉升至208元，盤中漲幅2.72%；啟碁（6285）以80.1元開出，一度拉升至81元，盤中漲幅1.5%；昇達科（3491）、建漢（3062）、昇貿（3305）、金寶（2312）等股也是上漲。