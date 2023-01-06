2023年持續高波動 法人：升息尾聲債券漲聲 配息紅包有存「債」感

美股新年首日收黑，預示2023年仍舊是高波動的一年，升息已接近尾聲，接下來經濟衰退已是必然，美國去年12月製造業採購經理指數(PMI)終值為46.2，創下2020年5月以來最低，法人分析，去年市場的逆風將延續吹到2023年，存股投資不能一成不變，必須再優化！只存「股」容易變成「存骨」，不是存「股票」就好，還得精選資產配置，「高品質」加「高息收」的雙高股+債組合，把握難得一見的債券進場時機，在升息的尾聲，將迎來債券的漲聲，有機會債息、價差兩頭賺。

該如何配置股、債？國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠表示，首先投資標的必須要選擇高品質，股票建議鎖定財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低的公司；債券則應關注高信評的債券，在升息邁入尾聲的投資環境中，資本利得空間將更具爆發力。再者，投資人可進一步鎖定高息收標的，在遇到金融市場震盪時，還有股息、債息作為下檔保護，為資產提供安全氣囊。觀察目前市面上的產品，高股息ETF、投資級公司債ETF皆符合「雙高」標準，相當適合投資人作為存股標的。

2023年1月國泰投信息收聯盟出擊，由國泰投資級公司債ETF(00725B)、國泰股利精選30 ETF(00701)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)打響配息第一槍，將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與這次配息，目前第一階段每單位預估配發金額已經於國泰投信官網公告(https://www.cathaysite.com.tw/announcement)。

債券ETF成為2023年市場新寵兒！升息尾聲吹響債券漲聲，國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析，自1950年以來，美國共歷經11次通膨循環，在通膨觸頂後，不論後續景氣走向如何，超長天期美債利率普遍往下行，且現在升息已近尾聲，加上景氣衰退，美債利率下行空間更大，也意味著債券價格向上攀升的空間加大。

觀察投資等級債相關指數，如彭博 Baa公司債指數，截至去年12月30日到期收益率位於近13年新高達5.6%，過去20年投資等級債收益率突破5%後進場，持有1年平均含息報酬率可達7.9%，持有2年平均含息報酬率能來到15.4%，也暗示2023年投資級公司債ETF表現可期。

國泰投信提醒，惟對於債券ETF商品而言，債券指數持有至到期收益率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網關注實際配息資訊。此外，在買進債券ETF前，也宜留意折溢價情況，若溢價情況較大，代表要付出較高的買進成本

，可能因此吃掉未來預期可獲得的債券收益率，不可不慎，折溢價相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。同時，每檔ETF的「配息率」其實也並不代表著ETF真正的「投資總報酬率」，所以與其追求帳面上的高息，投資人其實更應了解的是各ETF追蹤指數的邏輯，挑選適合自己投資與現金流需求的「好息收」商品，反而可能更值得長期投入與持有。