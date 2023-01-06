證交所舉辦2022年中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會圓滿成功

為增進新上市公司與中介機構及證交所之互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動國內外優質企業上市對資本市場之貢獻，臺灣證券交易所今(2023)年1月5日在台北君悅酒店舉辦2022年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會，邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧及證券期貨局局長張振山蒞臨指導，並與主辦單位證交所董事長林修銘共同頒獎。活動除頒發獎牌予獲獎的證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與，透過舉辦此活動，凝聚大家齊力推升我國資本市場競爭力的意念。

林修銘致詞表示，去(2022)年資本市場面臨疫情、國際地緣政治、經貿情勢、全球通膨及美國聯準會連番升息等因素，影響台灣加權指數波動相對劇烈，但IPO市場仍相對耀眼。台股上市量體、籌資金額及市值規模雖不受全球經濟影響，面對環境劇烈變化，依然展現高度韌性，成績斐然，逆風高飛。

在政府的產業發展政策指導下，證交所前(2021)年參採國際多層次資本市場的架構設立創新板，去年有8家申請上市；林修銘由衷感謝各證券承銷商及會計師給予專業輔導與支持，期盼未來繼續攜手合作，共同扶植創新產業發展，攜手共創資本市場榮景，撐起台灣資本市場下個一甲子的成長。

黃天牧主任委員則表示，感謝各位承銷商、律師、會計師的群策群力。過去一年全世界面臨戰後不預期的改變，受戰爭、通膨、中美貿易、供應鏈、疫情等影響，台灣資本市場仍逆風成長。英國柯林斯字典的「Permacrisis」表示的就是延續下去的危機，仲介機構充滿挑戰，人類文明的發展是在挑戰中成長，唯有挫折才增添養分，維持現狀就是落伍，邱吉爾說風箏在逆風下才能高飛。

另創新板設置是讓潛力新創企業留在台灣掛牌，證交所董事長林修銘積極招商引進潛力公司到創新板上市，有志者事竟成；與大家共勉，挑戰不可怕，維持現狀是落伍，台灣過去成長很高，產業結構多元化才能降低風險，勉勵大家謹遵3T原則：Transformation(轉變)、Transboundary(打破藩籬)及Transcend(超越)，透過大數據、資安等之改變，讓交易所在邁向高峰。金管會很多政策需要大家參與，碳盤查需會計事務所協助，律師事務所角色重要，在法律層面協助，金管政策是一群人群策群力一起往前，要大家一起來為資本市場來努力。

這次獲獎名單：「流通證券獎-證券承銷商」第1名元大證券；第2名台新綜合證券；第3名凱基證券「流通證券獎-會計師事務所」第1名勤業眾信聯合會計師事務所；第2名安侯建業聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所；第3名安永聯合會計師事務所「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第1名元大證券；第2名福邦證券；第3名凱基證券「活絡經濟獎-IPO市值」第1名元大證券；第2名國泰綜合證券；第3名福邦證券「流通證券獎-律師事務所」資本市場貢獻獎(外國企業) ─環群商務法律事務所；理律法律事務所；普華商務法律事務所；資本市場貢獻獎(本國企業) 翰辰法律事務所；遠景法律事務所。