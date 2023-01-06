1/6【早晨財經速解讀】小非農數據強勁 科技業裁員比不上服務業招募?勞動力成衰退最大變數 台股量放大 封關前最後一搏?

美股三大指數周四（5日）都跌逾1%，費半跌幅更逼近2%，因勞動市場強勁的證據持續浮現，削弱了市場對聯準會（Fed）可能在較短時間內暫停升息循環的希望，如今周五公布的非農就業報告再成焦點。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告5日顯示，美國民間企業上月新增聘僱人數達23.5萬人，遠高於市場預期。同日由勞工部公布的上周初領失業救濟金人數，也比市場預期低。

雖然勞動市場通常被視為彰顯經濟力道的訊號，因而受到歡迎，但投資人目前將其視為Fed維持高利率的一個理由。

Ameriprise首席市場策略師薩格林本指出：「顯然，勞動市場的好消息，對股市來說是壞消息。目前數據顯示，勞動市場非常有韌性。」「只要勞動市場保有韌性，Fed就必須繼續收緊金融情勢，以遏制通膨。」

午盤過後，當聖路易斯聯邦準備銀行總裁總裁博拉德表示，利率正在接近足以壓低通膨的高水準，暗示其對決策官員今年的利率預期感到滿意，股市跌幅一度收斂。

但整體來說，周四的市場情緒並未改善，投資人繼續關注就業數據，如今所有的目光都聚焦將在周五公布的上月非農就業報告。

同日，Fed多位官員發聲表達鷹派立場，堪薩斯聯準銀行總裁喬治接受CNBC採訪時，對利率發表看：「我還是認為要在這一水準停留一段時間，直到浮現通膨確實開始朝2%的目標回落的訊號。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也表示，通膨「高得出奇」，仍是美國最大的阻力。他重申，自己和同僚依然決定將物價漲幅拉低至目標區間。

FEDWATCH數據顯示，交易員預計6月利率將升到略高於5%的峰值。

在標普11大類股中，房地產類股領跌，跌幅2.9%，跌得第二重的是公用事業類股，下跌2.2%。能源類股收漲1.99%，是唯一上漲類股，因原油期貨收高。

個股方面，特斯拉收跌2.9%，因該公司去年12月交付55,796輛中國製電動車，較去年11月腰斬，改寫五個月來新低。

亞馬遜收跌2.4%，此前該公司宣布受裁員影響的人數，比原定計畫還多。

蘋果跌1.1%，Meta跌0.3%，字母跌2.1%、台積電ADR跌0.8%。

連鎖藥店沃博聯（Walgreens Boots Alliance）大跌6%，至35.19美元，因該公司上季陷入虧損，主要是訴訟費用所致。

Bed Bath & Beyond暴跌29.9%，至1.69美元，因該公司表示正在探索包括破產在內的各種可能選項。