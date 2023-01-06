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標普500企業 2022年第四季獲利預估下滑2.8%

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，資本市場後續聚焦將於一月中起公布的第四季企業財報以及2023年財測展望，根據彭博資訊統計至1月底前預估有163家(33%)標普500企業將公布財報，Factset統計，標普500企業2022年第四季獲利預估下滑2.8%，自2022年9月底預估的成長3.7%下修，為2020年第三季以來首見獲利下滑，十一大產業中四個產業包括能源(64.4%)、工業(38.4%)、不動產(10%)及公用事業(3%)類股獲利預估將成長，其餘產業獲利下滑，能源類股為最大正貢獻來源，若不含能源類股，標普500企業獲利預估將下滑7.3%，產業中以原物料(-24.3%)、消費耐久財(-19.5%)、通訊服務(-18.5%)類股獲利降幅最大，科技類股獲利預估年減9.4%。

放眼2023年，市場預估標普500企業獲利將成長5.3%，自2022年9月底預估成長8.2%下修，在美國景氣面臨下行風險、不排除可能出現溫和衰退之下，2023年企業獲利預測仍有調降壓力。

富蘭克林證券投顧建議，2023年核心配置首選可靈活配置的美國價值平衡型基金，因應景氣下行風險及債券殖利率墊高後的收益機會浮現，建議依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選側重高評級債的精選收益複合債、美國政府債或全球債券型基金。就股票部位，預期2023年第一季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。相較於美歐經濟仍在下坡段，中國經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，積極者可留意中國及新興亞股的轉機行情。

美國 標普

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