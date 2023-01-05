台股漲101點收14,301點 台積電漲幅達2%

台股今（5）日受到美股四大指數上漲激勵而走揚，大盤開高之後，在上午10點左右出現漲勢收斂，漲點自百點以上收斂至百點以內，盤面上由科技權值股強勢領漲，金融保險族群也表現亮眼。加權指數終場上漲101.92點，收14,301.05點，成交量1,720.67億元。

富邦投顧表示，台股連續三天挑戰10日線，然成交量不足20日均量，周KD整理也尚未結束，指數受制於下彎月線、半年線與頭肩頂型態的壓力，但下方有上揚季線與去年11月11日的多方缺口支撐下，研判短期大盤將在季線13,965點到月線14,400點間區間震盪。操作上，短打可留意與費半指數連動密切的科技股、業績題材、法人布局股。

台積電（2330）今日表現回溫，終場股價上漲9元，收458.5元，漲幅達2%，股價站穩在5日線與10日線之上；聯發科（2454），鴻海（2317）則在盤中由紅翻黑，終場小跌1%以內作收，聯電（2303），力積電（6770）等股則持續力守在平盤之上，收漲在1%左右。

高價股今日漲跌不一，股王大立光（3008），股后信驊（5274）收漲在1%以內，譜瑞-KY（4966），旭隼（6409）表現強勢，終場雙雙收漲在6%左右，旭隼盤中最高來到1,700元，站穩在月線之上；AES-KY（6781）也收漲4%左右，此外還有祥碩（5269），矽力-KY（6415）上漲1%作收。

金融保險族群中，富邦金（2881），兆豐金（2886）今日表現亮眼，終場雙雙收漲2%以上，富邦金盤中最高價來到58.3元，跳空站上短期均線與月線；兆豐金盤中最高價則來到31.1元，股價站穩在月線之上；另外還有國票金（2889），台新金（2887），中信金（2891）等股，終場紛紛收漲1%左右。