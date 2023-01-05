快訊

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

宋逸民教會風波不斷 牧師：凸顯權威濫用問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資降目標價 緯穎重挫拖累鴻海、廣達等伺服器代工廠齊跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股多檔伺服器代工廠股價走跌。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股多檔伺服器代工廠股價走跌。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（5）日開高，盤中上漲逾百點，但多檔伺服器代工廠股價卻是走跌，尤其是遭亞系外資降目標價至810元，給予中立評等的緯穎（6669）跌勢更重，早盤以800元開出後一度重挫至跌停721元，盤中跌幅逾8%，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、其陽（3564）等伺服器代工廠也遭拖累，盤中下跌。

亞系外資最新報告認為因Meta多次下修資料中心雲端伺服器訂單，在需求遭到刪減的情況下，看淡緯穎今年表現，給予中立評等，目標價由827元調降至810元。

緯穎早盤以800元開出，下跌1元，一度拉升至平盤801元，但早盤則是急殺至跌停721元，盤中跌停打開，跌幅8.86%；緯穎重挫，多檔伺服器OEM/ODM代工廠也是下跌表現，尤以上櫃的其陽跌勢也重，早盤以29.85元開出，一度下滑至29.25元，盤中跌幅6.58%。

另外，鴻海以98.1元平盤開出，一度翻紅至98.9元，但也曾小翻黑至98元，盤中企圖守住平盤；廣達開高走低，盤中翻黑，跌幅0.83%；英業達（2356）、神達（3706）、緯創（3231）、微星（2377）則是上漲表現，微星盤中漲幅逾1%。

延伸閱讀

鴻海宣布與NVIDIA合作 共同開發自動駕駛電動車平台

看漫畫學量子 鴻海催生首本量子科普劇情漫畫書

柯文哲將赴美布局2024 侯友宜：要給他支持加油打氣

鴻海衝刺自駕車技術結盟+自行研發 多管齊下

相關新聞

利空出盡…港、中概股準備谷底翻身？ 專家：最壞時間點已經過去

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，當中國任性的說解封就解封，說出國就出國的時候，怕的恐怕是全世界的人；但是，回頭想想中國是不是已經開始在拚經濟而不是拚防疫了呢？

1/5【早晨財經速解讀】台積電ADR大漲3% 中概股報復反彈 2023築底開始?原油重挫5%黃金卻大漲 美元強勢歸來?

美國股市周三（4日）震盪收高，標普止步連二黑，投資人持續評估聯準會（Fed）上次會議紀錄的抗通膨決心、以及表現好壞參半的經濟數據。

把握東南亞黃金10年 買進「這2國家」基金獲利可期

環顧歷史，每8～12年新科技的創新，總會形成一個循環和主流產業，世界的工廠也會跟著遷移。

外資降目標價 緯穎重挫拖累鴻海、廣達等伺服器代工廠齊跌

台股今（5）日開高，盤中上漲逾百點，但多檔伺服器代工廠股價卻是走跌，尤其是遭亞系外資降目標價至810元，給予中立評等的緯...

台積電帶領半導體股勁揚 台股盤中漲逾百點

美股收高，費城半導體指數勁揚逾2%。台股今天在台積電股價反彈，帶動半導體類股揚升下，指數一度大漲158.47點，攀高至1...

前鴻海集團副總裁程天縱接和椿董座 股價今飆漲停

精密零件、自動化製程設備廠和椿（6215）宣布，前鴻海集團副總裁程天縱接任董事長，和椿今（5）日早盤開高走高衝上漲停22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。