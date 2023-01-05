外資降目標價 緯穎重挫拖累鴻海、廣達等伺服器代工廠齊跌

台股今（5）日開高，盤中上漲逾百點，但多檔伺服器代工廠股價卻是走跌，尤其是遭亞系外資降目標價至810元，給予中立評等的緯穎（6669）跌勢更重，早盤以800元開出後一度重挫至跌停721元，盤中跌幅逾8%，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、其陽（3564）等伺服器代工廠也遭拖累，盤中下跌。

亞系外資最新報告認為因Meta多次下修資料中心雲端伺服器訂單，在需求遭到刪減的情況下，看淡緯穎今年表現，給予中立評等，目標價由827元調降至810元。

緯穎早盤以800元開出，下跌1元，一度拉升至平盤801元，但早盤則是急殺至跌停721元，盤中跌停打開，跌幅8.86%；緯穎重挫，多檔伺服器OEM/ODM代工廠也是下跌表現，尤以上櫃的其陽跌勢也重，早盤以29.85元開出，一度下滑至29.25元，盤中跌幅6.58%。

另外，鴻海以98.1元平盤開出，一度翻紅至98.9元，但也曾小翻黑至98元，盤中企圖守住平盤；廣達開高走低，盤中翻黑，跌幅0.83%；英業達（2356）、神達（3706）、緯創（3231）、微星（2377）則是上漲表現，微星盤中漲幅逾1%。