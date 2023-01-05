前鴻海集團副總裁程天縱接和椿董座 股價今飆漲停
精密零件、自動化製程設備廠和椿（6215）宣布，前鴻海集團副總裁程天縱接任董事長，和椿今（5）日早盤開高走高衝上漲停22元鎖死。
和椿由於前董事長張永昌過世，由程天縱接任董事長；程天縱是國際知名高階經理人，曾任富士康集團副總裁、中國大陸惠普總裁、美國德州儀器亞洲區總裁；1992年任大陸惠普總裁時，旗下業務量六年成長十倍。
和椿1980年創立，創辦人為張永昌，在2002年12月上櫃、2007年12月轉上市掛牌，營業項目包括自潤軸承、精密傳動零組件、驅動馬達、自動控制器、產業機器人、SMT後製程設備及LED、半導體製程設備等產品，與台積電（2330）、聯電（2303）、明基電通、鴻海（2317）等大廠都有合作往來。
和椿今日以20.3元開高後走高，股價一路衝上漲停22元鎖死，上漲2元，盤中漲停及市價買單459張。
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