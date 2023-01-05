年後全民發6,000元現金 百貨股王、股后股價衝波段新高

政府宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元，激勵百貨類股股價表現，類股股王富邦媒（8454）、股后寶雅（5904）今（5）日盤中股價雙雙衝出波段新高，其中，富邦媒盤中大漲來到765元，漲幅超過9%，股價創四個月以來新高價，寶雅盤中來到550元，漲幅近4%，創16個月來新高位置，不過，高檔出現獲利了結賣壓，盤中漲勢壓回。

在高價股表態下，上市百貨貿易類股指數盤中來到292.89點，漲幅2.7%，創類股漲幅之冠。法人表示，國內解封後民間消費成長動能將延續到2023年，加上政府發放現金嘉惠國內消費動能，即便2023年經濟前景放緩，通膨壓力增加，但受疫情壓抑三年的觀光、休閒、餐飲等項目的支出將較為強韌。相較於科技業受累於庫存去化的干擾，內需消費可望扮演避風港的角色。

富邦媒為國內電商龍頭，亦是內需消費股指標，雖然2022年中線上零售在高基期及疫後實體零售強勁復甦下成長放緩，一度來到個位數年增率，但近期營運已重拾成長動能，達近二成的水準。由於台灣線上購物滲透率仍低於其他國家，法人看富邦媒未來五年營收將維持20%年複合增長，2022年營收突破千億元大關後，2023年營收將站上1,200億元。

寶雅受惠線下人流回籠提振，加上品牌商積極推出新品帶動近期營運升溫，法人估，寶雅去年第4季營收將持續站穩50億元大關之上，且有機會超越第3季，再創單季歷史新高。展望2023年，由於室外口罩禁令已解除，將加速帶動美妝產品的表現，看好此商機，寶雅在信義區開設的美妝店型「POYA Beauty」將在下周開幕，目前此店型已開出三家店，店中五成為美妝產品，高於一般店型的三成，有助寶雅鞏固美妝雜貨通路龍頭的寶座。