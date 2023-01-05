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利空出盡…港、中概股準備谷底翻身？ 專家：最壞時間點已經過去

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
大陸國家主席習近平。歐新社
大陸國家主席習近平。歐新社

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，當中國任性的說解封就解封，說出國就出國的時候，怕的恐怕是全世界的人；但是，回頭想想中國是不是已經開始在拚經濟而不是拚防疫了呢？

以下為影音內容：

中國過去封控，幾乎可說是「滴水不漏」，造成了許多民怨之後又馬上轉彎；習近平近期也做出了妥協的態度。

除了在疫情上面有之外，也因為疫情影響中國的經濟非常嚴重，在12月的中央經濟會議裡面，習近平說了「一貫支持民營企業，民企是我們自己的」，就過去認知了解，習近平的路線是偏向國進民退，也就是國家實力要比較強，民間要往下壓。

過去幾年打壓馬雲和許多的重要民企、平台經濟、補教業等。對比上述所說的話，顯見中國的經濟政策出現了一個改革的狀況。

根據香港的報導，中國中央在調整平台經濟的政策，從過去的打壓變成是鼓勵。

經過這陣子的中國防控，假設如同中國中央希望在三月「全國兩會」之前能夠盡快陽性，緊接在後面達成全體免疫之後，就可以開始讓經濟步入正軌。

假設中國經濟的腳步確實這樣規劃，那中國的股市就很值得投資人留意跟觀察，特別是中概股。

市場就有聲音覺得中國搞不好在第二、三季的時候，會由谷底翻身，試想過去封鎖了三年，結束之後，經濟復甦的力道應該是相當強勁。

不論中國經濟的長遠展望是如何，至少這一波的谷底反彈往上，是值得期待與觀察。

以阿里巴巴為例，最低曾經跌到60幾塊美金，已經上升至80幾元了。

另外中國的恆大（中國最大的房地產公司），最低的時候跌至20塊左右，現也上升至快30塊了；上升幅度也約莫10幾％。

投資人可以多留意中國股市的狀況，相關的ETF可以逢低布局，以中國上証指數為主，因為較多與內需相關；而深圳指數成分股比較多跟外銷有關，上証與深圳的ETF都可以多觀察。

港股最壞時光已經過去 從李嘉誠出手見端倪

港股最高漲至31183點，之後一路往下滑落幾乎腰斬局面，最低跌到14591點。

當中有非常多因素，包括之前的疫情或者不斷有打壓的動作，目前看起來，香港股市最壞的時間似乎已經過去了（這一兩年）。　

因為目前中國所有經濟的利空幾乎可以說看不到了，除非是中國爆發大規模的房地產倒閉潮，或更大的抗議潮，目前中國有在防範這樣的事情發生。

香港富豪李嘉誠，2011至習近平上台後，就不斷賣中國的東西，但現在也開始回來買香港的土地，前陣子買了香港的三筆土地。

李嘉誠就是一個信心指標，這樣的舉動就是告訴市場香港最壞的時間點已經過去了。

不過還是要注意，香港股市還是跟中國經濟綁在一起，香港外資比重高，外資因為中美貿易戰的關係，可能會比較保守，而不會買超太多香港股市。

◎本文內容與 品觀點 合作產出，未經同意禁止取用轉載。

港股 李嘉誠 習近平 ETF 成分股 深圳 房地產

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