大股東賣股求現 籌碼鬆動

農曆年關將近，資金需求拉緊，配合台股短線仍力守萬四之上，部分上市櫃大股東趁勢賣股求現，近月以來總計申讓持股28萬張、市值逾202億元，增添市場籌碼鬆動風險。

農曆年封關邁入倒數，台股交易日僅剩九個交易日，由於年前一向是民眾資金需求旺季，部分上市櫃大股東開始從股市中提款。目前台股陷入盤整，但從去年10月25日的12,629低點計算至昨天收盤的14,199點，仍有漲幅12%，加上接近年關，台新投顧副總經理黃文清表示，近月以來上市櫃董監事申讓持股案件數也隨之擴增。

觀察上市櫃大股東與董監事的持股申讓情況，根據公開資訊觀測站統計，近月以來共計有約28萬張、市值202億元的申讓將接續出籠，申讓張數約與去年同期相當，其中聯電、臺慶科、建新國際、美好證、光寶科、上海商銀、富邦金、雙鍵、台灣大、億豐、志強-KY、順德、東哥遊艇、微星等，都超過5,000張。

若從申讓的市值來看，聯電、富邦金、雙鍵、億豐、台灣大、東哥遊艇、臺慶科、志強-KY、美好證、光寶科、上海商銀、順德、建新國際、微星等則逾5億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，部分董監申讓持股的公司，近期受到台股跌深反彈的引領，在釋股時機掌握得宜下，大股東與董監事也相對獲取不錯的價差利潤。只是申讓賣壓陸續出籠之際，配合大盤逼近農曆年封關，個股股價也將受到市場較嚴格的檢視。