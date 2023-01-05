台股震盪 國家隊急救援

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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美股周二收黑，外資昨（4）日轉買為賣超55億元，以八大公股行庫為首的國家隊則轉為買超，配合投信、自營商等內資撐盤，台股終場下跌24點收14,199點。

展望盤勢，「兩戲碼（國內法說、美股財報）、一變數（年前丙種結帳賣壓）」，預期將是台股農曆年前的三大主軸，尤其今年農曆年比較早，封關後連同假日共休市12天創下史上最長紀錄，對於利用丙種資金的中大戶，可能有提前收手狀況，為因應休市風險，股市金主圈暫訂下周五（13日）為關帳日，因僅剩倒數七個交易日，丙種結帳賣壓將逐漸步入高峰。

台股昨天多空分歧，電子、傳產漲跌互見，不過，台積電、聯發科、鴻海等權值股尾盤壓低，加權指數終場小跌24點收14,199點，10日線得而復失，成交量增至近四日最多1,635億元；櫃買指數則是相對強勢，終場上漲 0.94 點收183.47點元。

台新投顧副總理黃文清表示，台股守穩萬四與季線之上，盤面維持輪動格局，台積電、大立光雙王於下周四（12日）同天召開法說會，短線上，市場焦點放在半導體產業、蘋概供應鏈的營運變化，與對今年及未來數年的展望與布局；第一金投顧董事長陳奕光認為，目前外資尚未完全歸隊，盤勢仍由內資撐盤，農曆年前指數拉抬空間有限。

法說會方面，富邦媒、瑞昱、旺宏、群光、光寶科、力成、研華、合一、台積電、聯電等，農曆年前將陸續召開法說，可望成為市場短線多空的聚焦點；美股超級財報部分，1月中起將由金融股揭開美國企業財報季序幕，富國銀行、花旗、網飛、德儀、微軟、英特爾、蘋果等，都預定1月底前公布財報。

法人動態上，外資轉賣超55.9億元；投信買超7.4億元，連十買；自營商買超5.8億元，連三買；三大法人合計賣超42.6億元；八大公股行庫終止連二賣轉買超2.2億元。

台積電 台股

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