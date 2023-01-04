生技新兵愛派司6日登興櫃、參考價53元 2022年營收獲利拚新高

興櫃股生技新兵愛派司（6918）將在6日掛牌，興櫃參考價53元。愛派司董事長李泗銘今（4）日表示，公司成立之初決定要做出符合「亞洲曲率」的骨板，並已發展出「3D列印客製化手術工具（PSI）」，現在每年營收都雙位數成長，去年前11月營收5.57億元，已超越2021年全年表現，2022年營收獲利都有機會創新高。

愛派司今日舉行興櫃前法說會，公司成立於2009年，由外商公司業務團隊羅翔煒、黃聖瀧，與前佳醫（4104）董事長李泗銘三人共同成立，目前資本額3.04億元，公司創立之初就看好醫材骨板市場，目前發展出創傷、矯正、脊椎等三大系列產品，同時也代理⼩兒骨科產品、⼈⼯替代骨、軟骨修復及細胞治療等產品。

愛派司總經理羅翔煒表示，現有的產品中，創傷系列產品佔營收比重近九成，另外公司更看好矯正類的保膝手術所需的輔助器械，這系列產品可透過3D列印來開發客製化產品，手術完就取出，目前雖然佔公司營收比重一成，但是看好未來大陸市場成長潛力。

羅翔煒表示，公司台灣市場已有醫院客戶250家，海外部份自2014年起，先後進軍中國、越南、馬來西亞及新加坡等亞洲市場，未來也規劃要進軍全球市場。雖然中國市場過去幾年因為實施「集中採購」政策，造成公司業績受到影響，但是公司未來在中國市場將主攻自費原創產品，搭配大量採購的產品，預期今年調整後，隨著營收規模放大、費用降低，全年獲利成長都會轉強。

愛派司去年前11月5.57億元，年成長14%，前11月營收已超越2021年全年的5.4億元，去年上半年每股稅後純益（EPS）0.58元，雖較2021年同期下滑，但是推估去年下半年的獲利將優於上半年。李泗銘表示，現在每年營收都雙位數成長，2022年營收獲利都有機會創新高。

羅翔煒表示，愛派司持續運用台灣醫療器材創新發展協會（Aclub）研發平臺，與亞洲國家臨床和學術界合作，營運穩健，目標要成為亞洲骨材第一品牌。銷售地區除內銷，也運用亞洲曲率的競爭優勢積極佈局亞洲，目前除了進入中國，也已大舉跨入越南、馬來西亞等亞洲新興市場。